一段由人工智能（AI）生成的邵氏武俠風格短片《雪山救狐狸》憑著強烈反差與反轉劇情在網上爆紅，吸引兩岸網民與藝人進行各種形式的二創。對此，國台辦今日（4月8日）回應稱，樂見兩岸民眾多交流，並歡迎台灣民眾到湖南品嘗醬板鴨。
國台辦發言人朱鳳蓮今早主持例行記者會。她表示，中方看到了一些台灣網民二創的作品。聽說最近很多台灣民眾問哪裡能買到醬板鴨，歡迎台灣民眾到湖南品嘗常德、郴州、株洲各具風味的醬板鴨。
朱鳳蓮接著聲稱，有梗、有趣的創作和交流方式受到兩岸網友的喜愛和傳播，表明「兩岸同胞中華文化基因一脈相承，在文化審美和品味表達上天然相通、高度共鳴」。
大讚二創展現活力
她表示，大陸人工智能技術的快速發展，為兩岸網友的創意和創新表達提供了新工具、新空間，激發出共同創作的熱情與活力。中方樂見兩岸網友善用新技術進行生動有趣的創意表達和互動，樂見兩岸多交流、常往來、共發展。
這部《雪山救狐狸》的影片核心敘事建立於觀眾對民間傳說「靈狐報恩」的心理預期。劇情講述一名男子在雪山救了一隻白狐，並將一隻「醬板鴨」留給狐狸充饑。多年後，一名神祕女子出現詢問男子，「你是否在雪山救過一隻狐狸？」
豈料前來報恩的並非狐狸，而是一隻「復仇」的醬板鴨，並高喊，「我不是狐狸，我是那隻醬板鴨！」無厘頭的情節讓影片迅速成為熱門，並衍生出多種二創版本。
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