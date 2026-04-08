一段由人工智能（AI）生成的邵氏武俠風格短片《雪山救狐狸》憑著強烈反差與反轉劇情在網上爆紅，吸引兩岸網民與藝人進行各種形式的二創。對此，國台辦今日（4月8日）回應稱，樂見兩岸民眾多交流，並歡迎台灣民眾到湖南品嘗醬板鴨。

國台辦發言人朱鳳蓮今早主持例行記者會。她表示，中方看到了一些台灣網民二創的作品。聽說最近很多台灣民眾問哪裡能買到醬板鴨，歡迎台灣民眾到湖南品嘗常德、郴州、株洲各具風味的醬板鴨。

朱鳳蓮接著聲稱，有梗、有趣的創作和交流方式受到兩岸網友的喜愛和傳播，表明「兩岸同胞中華文化基因一脈相承，在文化審美和品味表達上天然相通、高度共鳴」。