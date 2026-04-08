訪陸次日拜謁中山陵 鄭麗文哽咽︰望種和平種子

鄭麗文一行人於周三上午9時許，抵達中山陵博愛廣場，一路拾級而上，進入祭堂。面對孫中山的石刻坐像，鄭麗文攜李乾龍、張榮恭、蕭旭岑3位副主席及訪問團其他成員靜默肅立。

中國國民黨主席鄭麗文周三繼續訪陸行程，率領國民黨訪問團拜謁了南京中山陵。鄭麗文表示，希望此行為兩岸中國人種下和平的種子。

見證大陸進步和建設超乎所有人想像

拜謁中山陵一直是國民黨主席來大陸參訪的重要行程。謁陵活動結束後，鄭麗文對現場傳媒發表講話，期間數度哽咽，提到2005年4月跟隨時任國民黨主席連戰踏上南京土地，今次是她相隔21年再到中山陵，並見證了大陸的進步和建設超乎所有人的想像，又提到九二共識。

鄭麗文說此行旨在為兩岸中國人種下和平的種子，希望每個人勤加灌溉施肥，讓這棵樹開枝散葉，長成參天大樹，「讓所有子孫後代都在這棵大樹的庇蔭之下，毫無顧忌地追求屬於自己的人生夢想」，「392台階，讓兩岸可以開始和解交流對話的九二共識，希望我們今日不只為兩岸的中國人」。