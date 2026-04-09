救護車違規「截單」延誤8小時致病人失救 深圳私院僅罰7.6萬停救護半年

深圳一間私家醫院救護車去年涉違規「截單」，未有按120急救中心指令將一名危殆女病人送往附近的大型公立醫院，反載回自己醫院，導致病人延誤搶救，近8小時後不治。深圳市衛健委周三（8日）發出通報，證實涉事的深圳健安醫院違規，罰款7.6萬元（人民幣，下同），並責令暫停院前急救服務6個月。死者家屬批評處罰太輕，已提出訴訟。

去年8月5日凌晨，54歲的張姓女病人因突發腹痛，家屬致電120求救。急救中心明確指令，應將病人送往2.8公里外的龍華區人民醫院（三甲級公立醫院）。然而，到場的健安醫院救護車卻將病人載往3.8公里外屬下的健安醫院。病歷顯示病人在健安醫院被診斷為「腹腔大量積血，血管破裂」，出現休克情況危急，但該院無力救治。在家屬多次要求下，病人延誤近8小時後，早上才被轉送至原定的龍華區人民醫院，惟入院時已神智昏迷，即使進行手術，最終當天下午因「脾動脈瘤破裂出血」搶救無效死亡。

家屬批處罰過輕提訴訟

死者女兒直指他們本身意願是往龍華區人民醫院，批評健安醫院救護車違規「截單」，強行將其母帶走，錯失最佳搶救時機。對於當局僅罰款7.6萬及暫停服務半年的處罰，家屬認為罰則過輕，難以接受，已向法院提起民事訴訟，並申請行政複議要求加重處罰。

官方指「性質惡劣、情節嚴重」

深圳市衛健委表示，對事件深感痛心，承認健安醫院未有按120急救中心指令送往指令醫院，違反急救條例，龍華區衛健局調查後認定行為「性質惡劣、情節嚴重」。目前，關於醫院搶救延誤的醫療損害司法鑑定正在進行中。當局亦已對全市院前急救網絡展開全面檢查，以杜絕同類事件再發生。