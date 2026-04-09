「世界上最孤獨的動物」中國百歲斑鱉結束冬眠　醒來仍只得自己(有片)

「世界上最孤獨的動物」中國百歲斑鱉結束冬眠，醒來仍只得自己。(微博)

被內地網民稱為「世界上最孤獨的動物」、全中國僅存一隻的斑鱉「蘇蘇」日前結束冬眠醒來，罕見現身，引來遊客圍觀。蘇蘇已經100多歲，目前全球僅剩2隻活體，中國境內僅此1隻，是國家一級重點保護野生動物，比大熊貓更珍稀。

綜合《大象新聞》、《蘇州新聞》等內地媒體報道，蘇州上方山森林動物世界園方表示，近日天氣回暖，蘇蘇結束冬眠，開始出來曬太陽吐泡泡，園方為蘇蘇設立專門保護區，配備專業團隊監測護理。喂食時，會準備草魚、牛肉、鵪鶉等，牠一次的採食量能達到3斤左右。隨著氣溫回升，斑鱉會愈來愈活躍。一些幸運遊客得以偶遇這位百年活化石也直呼「太幸運」。不過，醒來的蘇蘇，仍是保護區內，以及全中國，唯一一隻斑鱉。