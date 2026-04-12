中國少數民族過清明節嗎？壯族全家出動 維族掃墓另有日子

壯族聚居在廣西、雲南和廣東等省區，有1,700萬人，是中國人口最多的少數民族；土家族聚居湘（湖南）、鄂（湖北）、渝（重慶）、黔（貴州）交界地帶，人口亦不少，有900多萬，在中國少數民族中排第七。

維吾爾族人掃墓不擺祭品 至於不過清明節的少數民族，部份因應習俗或宗教信仰，有着特定掃幕或紀念祖先的日子。四川、雲南等地的彜族，彜曆新年也是他們祭祖日子；信奉伊斯蘭教的新疆維吾爾族人，多在肉孜節、古爾邦節的會禮後往「遊墳」，期間他們會清掃墓地、會唸經，卻不會擺放食物祭品，更不會叩拜和燒紙錢。 一些傳統上不過清明節的少數民族近年漸有改變。蒙古族有祭祀祖先的習俗，惟沒有特定日子，而現在有愈來愈多蒙古族人，特是居住在城市的，因為假期安排等因素，選擇在清明節假期祭祀，融入「過節」大軍。

說完中國情況，中國以外有清明節嗎？