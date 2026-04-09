賈平凹女兒賈淺淺涉論文抄襲兼錯字多　西北大學展開調查

內地作家賈平凹的女兒賈淺淺，近日被揭發學術論文涉嫌抄襲，她正在工作的西北大學今日通報，已對此啟動調查。

綜合傳媒報道，揭發此事的網民「抒情的森林」踢爆，賈淺淺於2014年發表在《文藝爭鳴》的論文《文學視閾下賈平凹繪畫藝術研究》，涉嫌抄襲多名學者既有研究成果。爆料人士指出，該論文中部分核心觀點與文字，與多篇早年發表的學術文章內容高度重疊，而且未標註引用資料來源。

不僅如此，該網民說，這篇論文不僅在理論觀點與他人研究雷同，甚至在具體描述與段落表述也高度相似，「這並非一般的觀點借鑑，而是對既有研究成果進行系統性挪用，且未進行引用標註。」