賈平凹女兒賈淺淺涉論文抄襲兼錯字多　西北大學展開調查

內地作家賈平凹的女兒賈淺淺，近日被揭發學術論文涉嫌抄襲，她正在工作的西北大學今日通報，已對此啟動調查。
綜合傳媒報道，揭發此事的網民「抒情的森林」踢爆，賈淺淺於2014年發表在《文藝爭鳴》的論文《文學視閾下賈平凹繪畫藝術研究》，涉嫌抄襲多名學者既有研究成果。爆料人士指出，該論文中部分核心觀點與文字，與多篇早年發表的學術文章內容高度重疊，而且未標註引用資料來源。
不僅如此，該網民說，這篇論文不僅在理論觀點與他人研究雷同，甚至在具體描述與段落表述也高度相似，「這並非一般的觀點借鑑，而是對既有研究成果進行系統性挪用，且未進行引用標註。」
「米芾」寫成「米蒂」
此外，賈淺淺還涉及抄襲父親的作品，網友指，部分論文段落與其父早年發表文章存在高度相似，甚至出現將原本評述他人作品的文字，轉而用於描述自身研究對象。除抄襲疑雲，論文也錯字連篇，例如將北宋知名書畫家歷史典故「米芾（音福）拜石」誤寫為「米蒂拜石」，以及將常用語「常言道」誤寫為「常言到」。
事件曝光後，西北大學表示高度重視，已成立工作專班，啟動調查程序。校方強調，「對學術不端秉持『零容忍』，一經查實，將依規嚴肅處理，以維護良好學術聲譽和學術風氣。」
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