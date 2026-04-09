鄭麗文料見習近平談兩岸和平 稱「天空飛的應是鳥，不是導彈」

鄭麗文在上海參訪期間多次表達兩岸關係和平發展的祈願。她與近300名台商會面時表示，要讓台灣興旺，前提是需要兩岸的和平，國民黨主張兩岸結束敵對狀態，用善意代替對抗、用對話取代對立，推動兩岸關係正常化、全面和解，強調國民黨無論在野抑或未來再度執政，都會全力推動兩岸在經濟、文化、社會各領域大交流、大合作。

鄭麗文上午參觀上海洋山港時，談及上海從鴉片戰爭以來的歷史發展，強調和平是最有力量的，只要給和平足夠時間，一切都有可能，呼籲兩岸中國人要堅定走和平的路，不斷累積善意和互信，攜手推動交流合作，不要讓無謂的矛盾歧義限制大家可能的腳步。鄭麗文說：「在天空飛的應該是鳥，而不是飛彈；在海裡游的應該是魚，而不是軍艦。麗文衷心地期望，如果可能的話，我帶給所有台灣親朋好友的禮物就是和平，因為和平可以讓一切成為可能。」