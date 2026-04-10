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中國
出版：2026-Apr-10 10:28
更新：2026-Apr-10 10:28

中國Coser走數 攝影師反擊公開「原圖」？真相大逆轉

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中國Coser走數 攝影師反擊公開「原圖」？真相大逆轉

中國Coser走數 攝影師反擊公開「原圖」？真相大逆轉

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最近中國Coser圈盛傳，一名Coser因拒絕支付攝影尾數，遭攝影師公開一組原圖直出的照片，由於before及after差異過大，引發網民討論。不過事件之後180逆轉，因為被攝影師公開圖片裡的人，並不是原本沒有付尾數的女Coser，而是另有其人。

「before圖」雙下巴

近期一篇「coser拒付尾款，被攝影師原片流出」的貼文，在社交平台掀起一陣討論，一名Coser的照片疑似在沒有後製及濾鏡的情況下被上傳至網路，圖裡的女子身材略顯豐腴，加上又由下往上拍，雙下巴顯而易見，後續更有網友曝光該名Coser的「after照」，引發網友一陣熱議。

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Coser被讚是二次元女神 Coser被讚是二次元女神 菲律賓的Coser「Krey」 菲律賓的Coser「Krey」

「after照」裡的女子，不僅擁有瓜子臉，雙眼也大得炯炯有神，加上一整排整齊的潔白牙齒，瞬間變身二次元女神，不少網友看完全部的照片後便直言：「這已經是投胎級別的執圖了。」

不少傳媒誤以為是同一人

傳媒報道後，事件出現180度逆轉。有眼利網民就發現，其實兩張圖片內是兩個不同的Coser，並不是以同一人。身材較為豐腴的女子，是來自菲律賓的Coser「Krey」，相關照片早在2024年就上傳至網路，因此事件令不少傳媒或專頁「炒車」。

▼菲律賓 Coser「Krey」▼

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菲律賓的Coser「Krey」曾扮演不知火舞 菲律賓的Coser「Krey」 菲律賓的Coser「Krey」 菲律賓的Coser「Krey」 菲律賓的Coser「Krey」 菲律賓的Coser「Krey」 菲律賓的Coser「Krey」 菲律賓的Coser「Krey」 菲律賓的Coser「Krey」 菲律賓的Coser「Krey」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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