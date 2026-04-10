中國Coser走數 攝影師反擊公開「原圖」？真相大逆轉

最近中國Coser圈盛傳，一名Coser因拒絕支付攝影尾數，遭攝影師公開一組原圖直出的照片，由於before及after差異過大，引發網民討論。不過事件之後180逆轉，因為被攝影師公開圖片裡的人，並不是原本沒有付尾數的女Coser，而是另有其人。

「before圖」雙下巴

近期一篇「coser拒付尾款，被攝影師原片流出」的貼文，在社交平台掀起一陣討論，一名Coser的照片疑似在沒有後製及濾鏡的情況下被上傳至網路，圖裡的女子身材略顯豐腴，加上又由下往上拍，雙下巴顯而易見，後續更有網友曝光該名Coser的「after照」，引發網友一陣熱議。