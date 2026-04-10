王毅訪北韓晤外相崔善姬　 冀密切交往合作

王毅表示，去年9月初，總書記習近平同北韓領袖金正恩在北京舉行會晤，就雙邊關係全局性、戰略性、方向性問題達成重要共識，為中朝關係下步發展作出重要戰略指引，推動兩國關係進入新階段，開啟兩國友好交往新篇章，具有重要深遠意義。中方願同朝方一道，以兩黨兩國最高領導人重要共識為根本遵循，加強戰略溝通，密切交往合作，持續鞏固中朝關係向好發展勢頭，為兩國人民創造更多福祉，共同促進地區和平與發展。

王毅說，今年是《中朝友好合作互助條約》簽訂65周年。無論國際和地區形勢如何變化，中朝作為好鄰居、好朋友，始終相互信賴、相互支持，為維護地區及世界和平穩定、促進各自發展作出不懈努力。中方願同朝方共同辦好條約簽訂65周年紀念活動，加強高層交往，密切各層級各領域對話與務實合作，深化人文交流，促進民心相通，助力各自經濟和社會發展。

崔善姬表示，朝中友誼基於共同的社會主義制度和友好傳統，兩國關係深厚、牢固、可持續。朝方完全支持一個中國原則，堅決反對干涉中國內政的行徑，堅定支持中方在台灣、涉藏、涉疆等核心利益問題上維護主權和領土完整立場，充分認同習近平提出的人類命運共同體理念和四大全球倡議，高度評價中方在國際和地區問題上秉持的公正立場及發揮的重要作用。