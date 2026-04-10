中國青少年U10足球賽驚現假波 兩隊鬥「擺烏龍」齊DQ

中國青少年足球聯賽發生令人哭笑不得的離譜事件。本月4日，在2026年第五屆中國青少年足球聯賽北京賽區男子U10組，「東城體校16橙」隊與「踢球者蘭」隊比賽中，發生嚴重虛假比賽情況，雙方球員連續將球射入自己龍門，雙方門將均未作有效撲擋，最終兩隊均被取消賽事資格。中國足協通報，在青少年比賽中發生此次事件性質惡劣，造成嚴重不良影響，將聯合有關方面就此次事件中涉及賽風賽紀管理問題作深入調查。

小組賽榜首大戰 雙方「讓榜首」

比賽發生在4月4日，在小組賽第3輪，「東城體校16橙」隊與「踢球者蘭」隊上演榜首之戰，雙方3:3打和，最終「踢球者蘭」隊以小組首名出線。但比賽中，雙方出現了明顯的「讓榜首」行為，導致雙雙被取消資格。

兩隊領隊教練被禁賽一年

北京市足協公布處罰決定，指由於在賽事中互射本方球門，消極比賽造成惡劣影響，北京賽區U10組「東城體校16橙」隊和「踢球者蘭」隊均被取消賽事資格。公告中透露於下半場，「踢球者蘭」隊連續射入己方球門3球，「東城體校16橙」隊及後也連續射入己方球門2球，雙方門將均未作有效撲擋。「東城體校16橙」隊主教練崔宇、領隊于洋，「踢球者蘭」隊主教練姜凱、領隊王征被通報批評，並禁止參加北京市足球活動一年。