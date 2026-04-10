深圳「最孤獨」地鐵站成打卡熱點 四圍荒地屬規劃失誤定伏筆？

近年港人北上深圳均會坐深圳地鐵路綫，原來當地有一個地鐵站近日成焦點，因出口附近沒有任何建築及景點，放眼望去全是荒地，這就是被稱為「最孤獨地鐵站」的深圳機場北站。「機場北站，到底有多荒？」近期成為內地網上熱話，更有網民前往「打卡」。惟內媒《南方都市報》報道，深圳機場北站不僅不是「棄子」，相反將是深圳未來10年「空鐵聯運」最重要的一枚棋子。機場北站目前的「荒涼」，是因為它正處於在擴建中的機場T2航站樓的正下方。

未來10年「空鐵聯運」最重要棋子 報道指，作為深圳地鐵11號線與20號線的換乘站，深圳機場北站應承載繁忙人流。惟現時走出閘機，迎接的不是寫字樓或商場，而是滿地荒草及生銹圍欄，「廢土風」在現今深圳難得一見。有網民打卡後直言「出來後嚇我一跳，一大片荒地」、「差點以為被拉去拍荒野求生！」、「那種空曠感，讓人產生一種這兒還是深圳嗎的錯覺。」 在寸土寸金的深圳，為甚麼會有這樣一個「荒廢」的地鐵站，是規劃失誤抑或伏筆？

報道指，根據深圳地鐵集團公開資料以及政府公示文件，深圳機場北站不僅不是「棄子」，相反將是深圳未來10年「空鐵聯運」最重要的一枚棋子。機場北站目前的「荒涼」，是因為它正處於在建中的機場T2航站樓的正下方。根據規劃，深圳機場正處於擴建階段，由於早期建設中T1、T2、T3的命名變更歷史，目前建設中的新航站樓被最終確定為T2。 根據2025年8月動工後的工程進度，預計等到2027年左右T2航站樓及其附屬綜合交通樞紐建成，這個地鐵站將直接對接航站樓大廳。這裏將完成從「荒地」到「超級交通樞紐」的華麗轉身，成為地鐵11號線和20號線的換乘站，並接入更多深莞惠片區的軌道交通。這意味著，機場北站將實現飛機值機、高鐵換乘、地鐵通勤、城際穿梭的「零距離」無縫對接。