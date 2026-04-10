美國FCC擬禁中國實驗室測試輸美電子產品　外交部：將堅定維權

美國聯邦傳播委員會（FCC）擬全面禁止中國實驗室測試用於美國的智能手機、相機和電腦等電子設備。對此，中國外交部回應表示，此舉嚴重阻礙中美企業正常經貿往來，中方將堅定維護自身的正當合法權益。

FCC於4月8日宣布，將在本月30日對全面禁止中國實驗室檢測銷美電子產品的提案進行表決。根據《路透社》報道，該委員會表示，約有75%的電子產品是在中國的實驗室進行檢測，顯示中國檢測實驗室在全球電子產品供應鏈中的重要地位。

FCC去年已禁止由中國政府擁有或控制的實驗室測試銷往美國的電子產品，導致23間實驗室被禁。不過，該委員會表示，絕大多數設在中國的檢測實驗室仍在檢測銷美電子產品，這成為美方進一步擴大禁令的主要原因。