美國保留軟硬件限制　變相阻中國汽車進軍本地市場

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）9日表示，特朗普政府不打算對限制中國車輛軟硬件的相關規定作出任何調整，此舉實質上封堵了中國汽車進入美國市場的管道。

習特會不談汽車議題

《路透社》9日報道，上述規定由前總統拜登政府於2025年1月以國家安全為由正式頒布，核心考量在於車輛具備蒐集美國車主敏感資料的能力。依據規定，針對中國車輛軟件的禁令已於今年3月生效，硬件部分的禁令則將於2029年起實施。

葛里爾指出：「我們不認為這方面會有任何改變，因此在這些規定的限制下，特定國家要在美國建立新的生產基地，恐怕相當困難。」他同時透露，美中官員計劃舉行視訊會議，就特朗普與國家主席習近平5月峰會的「具體成果」進行討論，但汽車產業並不在議程之列。