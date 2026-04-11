美國FCC以國家安全為由　擬禁中國電訊商營運數據中心

美國聯邦通訊委員會（FCC）表示，可能禁止3家中國大型電訊公司在美國營運數據中心，並可能禁止電訊商與這些中國電訊公司互聯。FCC預計於30日就此提案進行初步表決。

《路透社》9日報道，FCC初步決定禁止在美國境內營運的電訊業者與所謂「受管制清單」上的中國電訊公司互聯，涉及企業包括中國移動、中國電信及中國聯通，理由為上述公司對美國國家安全構成威脅。

「反對泛化國家安全概念」

FCC表示，正考慮禁止在美國設有數據中心或網際網絡交換節點的中國電訊業商，與其他公司互聯。此外，FCC也在研議將禁令延伸至國家安全名單上部分企業的關聯機構。FCC同時指出，若電信業者使用了華為或中興通訊等列管廠商的設備，也可能面臨互聯禁令。