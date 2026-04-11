美國FCC以國家安全為由　擬禁中國電訊商營運數據中心

美國聯邦通訊委員會（FCC）表示，可能禁止3家中國大型電訊公司在美國營運數據中心，並可能禁止電訊商與這些中國電訊公司互聯。FCC預計於30日就此提案進行初步表決。
《路透社》9日報道，FCC初步決定禁止在美國境內營運的電訊業者與所謂「受管制清單」上的中國電訊公司互聯，涉及企業包括中國移動、中國電信及中國聯通，理由為上述公司對美國國家安全構成威脅。
「反對泛化國家安全概念」
FCC表示，正考慮禁止在美國設有數據中心或網際網絡交換節點的中國電訊業商，與其他公司互聯。此外，FCC也在研議將禁令延伸至國家安全名單上部分企業的關聯機構。FCC同時指出，若電信業者使用了華為或中興通訊等列管廠商的設備，也可能面臨互聯禁令。
針對上述動向，駐美國大使館表示，中方「一貫反對泛化國家安全概念、濫用國家權力打壓中國企業」。
提出禁止進口「受管制清單」
FCC近年對中國電訊業者的管制持續升級。2019年，FCC拒絕中國移動提供美國電訊服務的申請；2021年撤銷中國聯通、太平洋網絡及其全資子公司ComNet的美國營運授權；2022年再撤銷中國電訊美洲公司的授權。去年10月，FCC以國家安全為由，啟動撤銷香港電訊（HKT）在美國的營運許可程序；同年12月，FCC提出禁止中國移動、中國電信和中國聯通三家中國電訊業者接入美國網路，以防範自動撥號騷擾電話。
今年4月30日的表決議程中，FCC還將一併審議禁止中國實驗室為在美銷售的智能手機、相機及電腦等電子裝置，進行測試認證。FCC於4月3日亦提出禁止進口「受管制清單」上中國製造商的設備，並於去年12月禁止進口中國製無人機新機型，上月再禁止進口中國製消費型路由器新機型。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章