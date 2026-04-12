廣東男自行注射矽膠「振雄風」　下體潰爛流膿險不舉

廣東一名男子因為誤信「雄風」能增強自信，竟從網上購買非醫療用矽膠，並自行注射以增大下體。結果，他的下體出現嚴重的發炎和流膿，疼痛難忍，最終不得不尋求醫療救助。

抽取了177克異物

據《南方都市報》報道，寶安區松崗人民醫院男科與性醫學專科教授楊槐向記者表示，這名化名小余的病人在入院時，其生殖器及周邊皮膚已經潰爛，伴隨流膿和異味，顯示出明顯的感染跡象。醫生表示，小余的生殖器當時無法評估其性功能是否正常。

在醫療過程中，醫生從小余的下體抽取了177克的異物，這些異物正是他所注射的矽膠。楊教授指出，由於小余的下體感染情況十分嚴重，部分矽膠導致皮膚缺血壞死，整個器官已經嚴重潰爛。此外，盲目注射的行為還傷及了陰莖的血管和神經，導致勃起功能大幅下降。