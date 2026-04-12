北京海底撈員工若被投訴　須自資500元買禮物贈客賠罪

內地知名連鎖火鍋海底撈又爆出管理爭議，一名離職員工9日發文指控，北京一家分店要求員工「掏腰包」給顧客買禮品，做為處罰，事發後海底撈坦承此事，已全面整頓旗下1,000多家分店。

包括玩偶、紙巾及毛巾

《九派新聞》報導，這名曾任職於北京萬柳店的員工表示，他任職期間因顧客投訴，遭經理要求「自費500元人民幣（約574港元）購買禮品」，用於贈送顧客作為補償。他認為，相關做法「缺乏規章制度依據，屬於變相罰款或尅扣工資」。

根據曝光流出的工作群組聊天紀錄截圖顯示，多名員工曾被要求自費購買包括玩偶、紙巾、毛巾、加濕器、相框等物品，並需在群內上傳約500元的購物憑證。