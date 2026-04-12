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中國
出版：2026-Apr-12 15:15
更新：2026-Apr-12 15:15

北京海底撈員工若被投訴　須自資500元買禮物贈客賠罪

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海底撈前員工吐槽公司制度苛刻。（示意圖／海底撈官網）

海底撈前員工吐槽公司制度苛刻。（示意圖／海底撈官網）

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內地知名連鎖火鍋海底撈又爆出管理爭議，一名離職員工9日發文指控，北京一家分店要求員工「掏腰包」給顧客買禮品，做為處罰，事發後海底撈坦承此事，已全面整頓旗下1,000多家分店。

包括玩偶、紙巾及毛巾

《九派新聞》報導，這名曾任職於北京萬柳店的員工表示，他任職期間因顧客投訴，遭經理要求「自費500元人民幣（約574港元）購買禮品」，用於贈送顧客作為補償。他認為，相關做法「缺乏規章制度依據，屬於變相罰款或尅扣工資」。

根據曝光流出的工作群組聊天紀錄截圖顯示，多名員工曾被要求自費購買包括玩偶、紙巾、毛巾、加濕器、相框等物品，並需在群內上傳約500元的購物憑證。

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披露嚴苛工作制度

對此，海底撈11日發布說明，坦承確有此事，並表示「正依法對該夥伴進行賠償」。聲明指出，已於10日上午10時通知全內地旗下1千多分門，進行內部檢查：「一旦發現類似情況，一定依法妥善處理。」

海底撈另一名離職員工上月發文披露嚴苛的工作制度，包括若顧客自行加湯或者迎客沒有「跑3步」上前，都會被罰，且處罰包括體罰、抄寫等，讓她難以忍受。豈料文章曝光一名自稱四川警察突然聯繫她，要求配合調查，讓她非常驚恐。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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