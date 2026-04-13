福建艦料今年開展遠海訓練　內地專家：有望突破島鏈

據官方《央視》「軍情時間到」節目，軍事專家魏東旭指出，實現遠海作戰能力的首要條件是能夠「走出去」，而強大的控制力同樣不可或缺。他強調，當航母編隊走向遠海時，意味著海上作戰體系能夠突破島鏈的束縛，擁有更大的戰略活動空間，這不僅能打破對方的海空封鎖，還能引導更多兵力朝向勝利的方向。

中國首艘電磁彈射航母「福建艦」，去年11月已正式 入列。據內地官媒消息，其有望今年開展遠海訓練，同時，將挑戰艦載機滿載的「全甲板放飛」能力，未來有望聯手076型兩棲攻擊艦四川艦，組成海上聯合作戰編隊，強化海軍沿海登陸等能力。

福建艦於2024年5月8日成功完成首次航行試驗，並在試航期間達成了各項系統設備的預期測試效果。2025年11月5日，福建艦正式入列，成為全球首艘採用常規動力與電磁彈射技術的航母，這一技術突破標誌着中國進入「三航母」的時代。

挑戰全甲板放飛

入列後，福建艦迅速展開首次海上實兵訓練，參與的艦載機包括殲-35、殲-15T、殲-15DT和空警-600等，完成了多次的彈射起飛和着艦訓練。此外，「福建艦還多次穿越台灣海峽，在東海和南海等海域進行跨海區的科研試驗和訓練任務」。據悉，2026年福建艦將從基本形成戰鬥力向完全形成戰鬥力全面過渡，這也是福建艦戰鬥力生成的關鍵之年。

此外，魏東旭分析「福建艦」下一步的訓練目標，主要分為兩方面，首先是全甲板放飛與接收艦載機。當福建艦實現艦載機滿載並具備全甲板放飛回收能力後，作戰能力將達到「100分」狀態。其次，福建艦將與055型大型驅逐艦、052D驅逐艦及先進護衛艦構成全新航母編隊。