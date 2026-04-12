鄭麗文離京前訪小米汽車工廠 拋下一個字 中央台辦推十措施促進兩岸交流

昨晨鄭麗文一行參觀了小米汽車工廠，實地了解大陸新能源汽車生產研發的最新進展。鄭麗文坐上汽車司機位，稱讚車上的智能系統及貼心設計。被問及體驗感受時，她爽朗地說：「只有一個字，讚！」鄭麗文於本月7至12日，率領國民黨訪問團到訪江蘇、上海、北京，是中國國民黨主席時隔10年再次率團訪問大陸，並於上周五與中共中央總書記習近平會晤，習近平發表重要講話，為兩黨和兩岸關係發展指明方向。

中央台辦周日發布十項促進兩岸交流合作的政策措施，包括探索建立國共兩黨常態化溝通機制，兩黨將在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，積極推動兩岸交流交往交融，建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台，推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，進一步便利兩岸人員往來；又會推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊試點，推動福建沿海地區在條件具備情況下，同金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋。

此外，亦會完善涉台漁業准入管理，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸，以及符合要求的台灣食品生產企業在大陸註冊，和台灣食品輸入大陸提供便利；同時，會允許引進導向正確、內容健康、製作精良的台灣電視劇、紀錄片、動畫片在大陸播出，並支持台灣中小微企業依法依規開拓大陸市場。

國民黨副主席張榮恭歡迎十項「惠台」措施，形容是大陸託鄭麗文的手送給台灣民眾的禮物，展現善意和誠意，有利兩岸交流合作，「我們中國國民黨對此(十項對台政策)表示歡迎，希望台灣有關方面，大家共同來推動」。