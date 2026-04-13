遼寧平治S450L車牌8888豪氣陪葬　官方：當事人封建迷信(有片)

遼寧省遼陽市一戶人家近日上演一幕令人咋舌的「豪車入土」陪葬儀式。就在遼陽市弓長嶺區湯河鎮一個私人墓地，直接將一輛掛上「8888」車牌號碼的平治S450L埋入土裡陪葬。這宗罕見陪葬事件不但引起內地網民熱議，遼陽市弓長嶺區人民政府發布通報批評當事人金某因封建迷信違法違規填埋車輛，正在依法處理。
綜合《九派新聞》、《新黃河》等內地媒體報道，上周四(9日)，一輛「平治S450L陪葬」的影片在網上熱傳。影片顯示，遼寧遼陽一座剛修好的墓碑旁邊，一輛挖掘機緩緩吊起一輛頂部蓋著紅布的黑色平治，眾人合力將汽車推入已經挖好的一個巨型墓穴裏。隨後，將車輛埋入土中。從另一則影片中可以看出，該車是一輛黑色平治S450L，車牌號為遼「8888」，車輛頂部蓋著紅布。答謝宴中，疑似一位男家屬發言向眾人表示感謝，並稱為現場每位幫忙者送上500元(人民幣)的紅包。
網民：不炫耀不就埋了個寂寞
該影片引起網民熱議，有人認為將汽車作為陪葬品會導致「重金屬污染」，亦有不少網民質疑這戶人家在「炫富」、「要埋就不要拍視頻，還發出來炫耀」、「不炫耀不就埋了個寂寞」、「屬實有米沒處花了」。4月10日，遼陽市弓長嶺區人民政府發佈通報稱，已立即開展核查處置工作。經初步核查，網傳事件當事人金某因封建迷信違法違規填埋車輛。經有關部門批評教育，當事人已深刻認識到錯誤，積極配合整改，弓長嶺區正在依法依規嚴肅處理。同時，政府將在全區範圍內開展殯葬領域違法違規行為排查整治。