遼寧平治S450L車牌8888豪氣陪葬　官方：當事人封建迷信(有片)

遼寧省遼陽市一戶人家近日上演一幕令人咋舌的「豪車入土」陪葬儀式。就在遼陽市弓長嶺區湯河鎮一個私人墓地，直接將一輛掛上「8888」車牌號碼的平治S450L埋入土裡陪葬。這宗罕見陪葬事件不但引起內地網民熱議，遼陽市弓長嶺區人民政府發布通報批評當事人金某因封建迷信違法違規填埋車輛，正在依法處理。

綜合《九派新聞》、《新黃河》等內地媒體報道，上周四(9日)，一輛「平治S450L陪葬」的影片在網上熱傳。影片顯示，遼寧遼陽一座剛修好的墓碑旁邊，一輛挖掘機緩緩吊起一輛頂部蓋著紅布的黑色平治，眾人合力將汽車推入已經挖好的一個巨型墓穴裏。隨後，將車輛埋入土中。從另一則影片中可以看出，該車是一輛黑色平治S450L，車牌號為遼「8888」，車輛頂部蓋著紅布。答謝宴中，疑似一位男家屬發言向眾人表示感謝，並稱為現場每位幫忙者送上500元(人民幣)的紅包。