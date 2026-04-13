甲醛檢測儀有無用？內地實測50款 竟全部唔準 叫價最貴3400 涉事企業遭約談

不少市民裝修新屋後，會擔心室內「有冇甲醛」。為求安心，不少人會購買市面上標榜可即時顯示數值、聲稱準確度高達九成以上的可攜式甲醛檢測儀。這類產品在內地電商平台銷量動輒以萬計，實際表現卻得人驚。 內地央視報道，京津冀三地消費者協會組織聯手，委託國家家具及室內環境品質檢驗檢測中心負責實驗室測試內地50款「甲醛檢測儀」，結果全線失準。 檢測人員在實驗室內，模擬甲醛濃度約為每立方米0.2毫克的室內環境，該水平已超出國家安全標準一倍，並將50款不同品牌的甲醛檢測儀同時放入測試艙進行比對。

結果顯示，各儀器讀數差異極大，有的顯示0.008毫克，有的卻顯示0.03毫克，數值相差達40倍；部分儀器更分別顯示0.6及0.005毫克，讀數差距接近100倍。工程師其後將部分儀器取出測試艙，發現顯示數值變化不大，反映部分產品，對實際環境變化沒有反應。

故意放杯熱咖啡 竟說甲醛「嚴重超標」 令人側目的是，工程師曾以日常情境實測，將檢測儀靠近一杯熱咖啡——沒料畫面竟顯示甲醛濃度「嚴重超標」；另一部儀器只要對着吹一口氣，數值同樣急升。專家指出，這類檢測儀極易受溫度及濕度干擾，顯示的並非純粹甲醛數據。 內地消協公布的結果顯示，50件樣品均存在明顯測量偏差，最大偏差高達237%，而且同一部儀器多次量度，數值亦大幅波動。測試同時指出，產品價格由29元至3,400元人民幣不等，但價錢與準確度並無直接關係。

除甲醛「活性氧」釋出超標臭氧 除了測醛儀，消協亦關注市面流行的除醛產品。京津冀三地消協另委託中家院（北京）檢測認證有限公司，測試多款以臭氧或「活性氧」作為除醛原理的儀器。在模擬約10平方米房間的實驗艙內，部分產品運作不足10分鐘，艙內臭氧濃度已瞬間超出國家標準90多倍，存在刺激呼吸道及引發健康風險。 除甲醛凝膠 實際作用遠遜宣傳 此外，不少除醛凝膠產品宣稱「除醛率99%」、「一罐淨化一個房間」，但細看說明才發現，相關數據多來自僅一至一點五立方米的密閉實驗艙，宣傳與實際使用環境差距甚大。

針對測試揭示的誇大宣傳及產品性能問題，京津冀三地消費者協會近日聯合約談多間生產企業，包括希望樹、霍尼韋爾、山山、創綠家、歐朗德斯、巴賽夫、百而思及愷文等品牌、電商平台及MCN機構，要求限期整改不實宣傳。有內地專家指，民眾應理性客觀看待甲醛問題，不必過度恐慌焦慮，更無須迷信「除醛神器」等網紅產品；並稱治理室內甲醛，最科學有效的方法，始終是源頭控制以及持續通風。