台女醉酒伸手入的士司機褲檔性侵 司機忍辱完成行程後報警 女子被揭有前科

當地傳媒報道，事發在去年11月底，涉案女子與朋友到卡拉OK通宵飲酒唱歌，至清晨約5時，帶着酒意乘坐網約的士，準備返回南港的住所。據起訴書內容，涉案女子上車後已行為不檢，多次向正在駕車的司機說出具性意味的說話，包括聲稱可以「陪你睡覺」，令司機感到不適和困擾。

台灣新北市一名29歲女子，涉嫌在醉酒下搭乘網約的士返家期間，於車內出言挑逗及侵犯司機下體。案件經調查後，檢方認為女子行為已構成強制猥褻，近日正式作出起訴。

檢方指，女子的行為愈來愈過分，竟出手觸摸司機褲子下體的位置。據報司機曾出手撥開並表達拒絕，惟女子沒有停手，更趁司機專注路況時伸手入對方內褲內，持續作出猥褻行為。

起訴書稱，事發期間司機為顧及行車安全而一直強忍，繼續駕車至目的地。直至對方下車後，他才前往警署報案。

聲稱「不記得司機有反抗」被車cam片踢爆

案件送交士林地檢署處理後，涉案女子供認曾觸碰司機身體，但辯稱只是酒後嬉鬧，並聲稱「不記得司機有反抗」，更反指是司機自己解開皮帶。但車cam片後證實女子說謊，片段可見司機曾多次推開對方及表達拒絕。