高鐵景點｜陸豐玄武山金廂灘上山下海 非遺皮影戲顯功架

所謂「天上雷公，地上海陸豐」，海陸豐人堅毅果敢、頑強驃悍的個性，人人皆知。香港與海陸豐關係匪淺，民間估計，全港大概70至80萬人祖籍海陸豐，佔香港人口約10%！今年1月，位於汕尾的陸豐東及陸豐南站成為香港高鐵直達航點，由西九龍站出發，車程只需1個多小時，無論回鄉探親或旅遊都一樣方便。 香港西九龍站 高鐵車程不足2小時 若從未到過陸豐，不妨趁周末北上觀光兼度假。本文為讀者度身訂造兩日精華行程，帶大家上山、下海、看非遺，體驗最地道的陸豐文化。

玄武山 ｜「山不在高 有仙則名」 元山寺求靈簽 位於碣石鎮的玄武山，是旅遊陸豐必到名山，既是宗教聖地，亦為海防要塞，歷史文化深厚。 「山不在高，有仙則名。」不少旅客來玄武山，目的都是祈福。始建於南宋建炎元年（1127年）的元山寺，是景區內香火最鼎盛的地方。作為佛道合一的古建築群，元山寺奉北極玄天上帝（香港普遍稱為「北帝」）為主神，因為求籤靈驗，許多善信專程而至，為事業、姻緣、家宅及健康問卜。 作為陸豐最具代表性的景點，玄武山充份體現出陸豐人守土保家的強悍意志。在歷史上，玄武山為軍事海防要塞。明朝時，山下的碣石衞為全國三十六衞之一，主要抗禦倭寇（即海盜）侵擾。到了清代，山下設有碣石鎮總兵府。

鴉片戰爭前後，多名愛國將領都曾駐守於此。如今元山寺內亦可見欽差大神林則徐書的「不揚波」匾額（意指海無風浪，天下太平），以及黑旗軍首領劉永福的墨寶「萬事如意」。 玄武山風景區地址 陸豐市碣石鎮玄武山 玄武山風景區開放時間 08:30-17:00 玄武山風景區門票價錢 25元（兒童、70歲或以上長者、大學本科及以下學生憑學生證免費）；福星塔登塔票5元 玄武山風景區網址

金廂灘｜「粵東黃金海岸」漁村幻化彩虹小鎮 距離玄武山風景區近20分鐘車程的金廂灘（又名金廂銀灘），有「粵東黃金海岸」的美譽。幾年前陸豐市政府為進一步振興鄉村，發展旅遊，把沿海漁村美化為「彩虹小鎮」，在普通的漁民房屋上繪畫壁畫，令此處搖身一變網紅村。 夕陽下漫步沙灘，海面金光閃閃，近岸小艇隨波浪輕輕擺動，拾貝殼的孩子洋溢歡笑，詩情畫意，讓人忘卻煩憂。 金廂灘不僅是風景區，更是紅色革命的重要轉折點。1927年南昌起義失敗後，周恩來等革命領袖在居民掩護下，從金廂灘乘船前往香港。周恩來在香港短暫停留養病，其後轉赴上海繼續革命事業。當年陸豐居民義無反顧、冒死相助革命領導人之舉，亦充份體現了「地上海陸豐」那種義薄雲天的風骨。

金廂灘地址 陸豐市金廂鎮

陸豐皮影戲｜國家級非遺 指尖技藝顯功架 遊覽過陸豐的好山好水，最後向大家介紹陸豐的文化瑰寶——陸豐皮影戲。在東海街道的陸豐市皮影戲傳承保護中心，遊客可了解作為中國3大皮影系（灤州影、陝西影、潮州影）之一的陸豐皮影的歷史文化。 中國皮影戲歷史源遠流長，在宋代已發展成熟和流行。陸豐皮影戲是潮州皮影派系的唯一遺存，集文學、繪畫、雕刻、制作及表演於一身。 皮影戲所展示的影偶和影景，大多以牛皮製作。影偶輪廓分明，手腳活動自如，動作靈活優美。原來要操作一隻皮影偶，需要2個人合作，1人控制上身，1人操作下半身，才能讓影偶呈現出飛、舞、走、跳等活潑細膩的姿態，殊不簡單。

來到陸豐皮影戲傳承保護中心，你不但可一堵傳統皮影戲的影偶、道具、樂器、劇本等，更有機會近距離觀賞皮影戲人員精湛的指尖技藝，甚至親身參與操控影偶。值得一訪！ 陸豐市皮影戲傳承保護中心地址 陸豐市東海街道龍山路15號皮影大廈2樓 陸豐市皮影戲傳承保護中心地址開放時間 星期一至五10:00-12:00，15:00-17:00開放，周末休息（節日假期開放時間請諮詢微信公眾號「陸豐皮影戲」） 陸豐市皮影戲傳承保護中心地址微信 陸豐皮影戲（公眾號）、陸豐皮影數字博物館（小程序）