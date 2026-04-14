汕頭大媽豪撒逾百萬港幣路人瘋搶 官方稱陸續拾取歸還 涉親屬病重激動(更新)

廣東省汕頭市發生撒錢事件。周二（14日）一名中年婦人在龍湖區高級屋苑「合信·星湖城」一高層單位露台，將大疊面值1,000港元及500港元撒落街。銀紙紛飛惹途人瘋搶，有人稱「滿載而歸」，消息指涉款逾百萬。網民形容撒錢大媽是「汕頭幣少」。當地警方已介入調查，呼籲撿拾者盡快將港幣上交派出所或物業。 汕頭珠池街道辦事處發通報，指周二早上10時許，珠東社區一小區內一名女子從家中窗戶向外拋撒錢幣。發現後，社區居委會立即聯合消防、派出所等部門到場處置。經工作人員溝通了解，該女子因親屬病重情緒波動，安撫後逐漸穩定。拋撒的錢幣被工作人員和群眾陸續拾取並歸還。通報中，街道辦未有提及確實金額。

警方籲撿拾者上交 有網民在社交平台小紅書及facebook上載影片及照片，可見一名女子身處高層單位的露台，多次將一疊疊「金牛」港鈔撒出窗外，許多路人伸手爭搶，有網民發照稱搶到大疊1,000及500港元。消息指被撒下鈔票大多是是1,000元港幣，有人指涉款逾百萬。 持續20分鐘 一位居民稱，「這些港幣在空中亂飄，有的落在小區，有的落在馬路的人行道上，好多人在撿，有的人撿到了一大把。」附近一商戶東主稱自己也撿到了幾張，發現都是1000港元和500港元面值，「我先以為是假錢，撿到後才發現都是真錢。」他稱，樓上的女子持續撒錢估計有20分鐘，有人報警後，民警趕來控制局面。

星湖城物業工作人員表示確有此事，有些居民已將撿到的港幣交到了物業，港幣的確為真幣。該工作人員稱，撒錢的住戶，目前還不清楚其撒錢的原因，也不清楚撒了多少，物業會配合警方調查，希望居民撿到港幣後能上交物業或派出所。汕頭市龍湖區公安分局珠池派出所一工作人員指目前事件正在調查，希望居民主動將撿到的港幣交到派出所。