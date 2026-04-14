汕頭「天降金牛」　大媽豪撒逾百萬港幣路人瘋搶(有片)

廣東省汕頭市發生撒錢事件。今日（14日）一名中年婦人在龍湖區高級屋苑「合信·星湖城」一高層單位露台，將大疊面值1,000港元及500港元撒落街。銀紙紛飛惹途人瘋搶，有人稱「滿載而歸」，消息指涉款逾百萬。網民形容撒錢大媽是「汕頭幣少」。當地警方已介入調查，呼籲撿拾者盡快將港幣上交派出所或物業。

警方籲撿拾者上交

有網民在社交平台小紅書及facebook上載影片及照片，可見一名女子身處高層單位的露台，多次將一疊疊「金牛」港鈔撒出窗外，許多路人伸手爭搶，有網民發照稱搶到大疊1,000及500港元。消息指事發於下午1時，被撒下鈔票大多是是1,000元港幣，有人指涉款逾百萬，又指事件起因是兩夫婦吵架，結果妻子將錢撒落街。

持續20分鐘

一位居民稱，「這些港幣在空中亂飄，有的落在小區，有的落在馬路的人行道上，好多人在撿，有的人撿到了一大把。」附近一商戶東主稱自己也撿到了幾張，發現都是1000港元和500港元面值，「我先以為是假錢，撿到後才發現都是真錢。」他稱，樓上的女子持續撒錢估計有20分鐘，有人報警後，民警趕來控制局面。