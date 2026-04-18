智能導盲犬｜深圳創全中國多個「第一」 AI助視障者順利到達目的地

小蒜」有三大技術亮點，分別是搭載多模態3D體素神經網絡、室內外一體化規控技術及視覺語言大模型，能夠360度無死角障礙識別，擺脫GPS依賴，實現室內外無縫導航。

視障乘客口頭下達指令後，「小蒜」便開始自主規劃路徑、精準導航，走路時懂得避開障礙物，依循地上的盲道而行，並懂得語音互動與視覺識別，與視障乘客保持溝通，確保順利到達目的地。 獲視障人士讚專注度高 「它就像我的眼睛，我想去哪兒，它就帶我去哪兒。」視障乘客郭女士讚嘆道，而另一位視障人士麼先生則說：「電子導盲犬專注度更高，不會分神。」 目前，「小蒜」在黃木崗樞紐13口、14口旁無障礙電梯處服務點站崗，試點計劃成功後有望逐步推廣至更多站點。

無障礙街區：智慧燈桿精準調控紅綠燈時長 在福田中心區，有一個「智慧無障礙街區」，是全中國首個專為弱勢群體而設的智慧無障礙街區建設試點，於2020年開始啟用。 它位於福中路、新洲路、福華路、益田路一帶，面積達5.3平方公里，是福田中心區交通設施及空間環境綜合提升工程的無障礙改造項目。 街區內38個紅綠燈路口全部設置了過街「盲道鐘」，為視障人士過馬路提供聲音導航；1,213根智慧燈桿安裝達1,281個雷達與傳感器，利用視頻AI技術精準識別視障人士等弱勢群體步態。當智慧燈桿偵測到相關人士時，紅綠燈立即同步延長信號燈時長，確保行人有足夠時間過馬路。

人行路面上，以往突起的井蓋全部改為下沉式設計，井蓋上有盲道標識，使視障人士過路時更平順銜接；路口則提前降坡，徹底消除地塊高差，讓人行路面更加平坦順暢。馬路上，則根據紅外線熱力圖、手機信令等大數據信息，對車流量較小的車道適度收窄，以增大步行通道寬度，讓視障、輪椅等有需要人士過馬路更感安全舒適。 生活導航：無障礙電子地圖尋找吃喝玩 2023年，深圳發布了「深圳市無障礙地圖」，為全國首個覆蓋全市的無障礙電子地圖。

它是一款專門為殘障人士定制的出行服務應用程式，通過採集城市地理信息、無障礙設施、道路通行等數據，並連接公共交通工具、公共設施等資源，為輪椅、視障及老年等人士，提供個性化規劃無障礙路線、室內無障礙導航等功能，讓他們出行變得更方便自主。

公共場館：殘奧會啟用多項智能無障礙設施 2025年第十五屆全國運動會和殘特奧會舉辦期間，深圳的無障礙設施得以加速升級。 例如，龍崗國際自行車賽場加裝無障礙衛生間、輪椅坡道、輪椅席位等設施，並懸掛醒目的無障礙標識，成為全省首個一次性達標的賽事場館。該場館還增設了一個28.8米長的無障礙智能升降平台，採用可編程邏輯控制器（PLC）智能控制系統，實現從場外到看台、賽道的無縫銜接。