北京人形機械人半馬逾百隊伍參賽　自主導航佔四成

「2026北京亦庄半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松」將於4月19日登場，參賽隊伍規模較去年明顯擴大，已超過100支，增長近5倍，涵蓋自主導航與遙控兩大類型。據《央視新聞》報道，其中自主導航隊伍比例接近四成，無論參賽數量、技術類型或測試範圍，均創歷史新高。
4月19日開賽
賽前測試於4月11日晚上至4月12日凌晨在北京經濟技術開發區（亦庄）舉行，以「全流程、全要素」為主軸，模擬賽道通行、流程調度、設備協同及應急保障等核心場景，為正式賽事演練。此次演練首次依照21.0975公里半程馬拉松正式路線進行規劃，涵蓋城市主幹道與生態公園等不同場景，並同步檢驗技術競賽與後勤保障環節。
產業發展邁向新階段
自主導航技術首次大規模應用，成為今屆賽事亮點與挑戰。機械人在複雜多變的環境中，須即時進行環境感知與決策，對運算能力構成高度挑戰。同時，長距離賽事也對續航與能源管理能力提出嚴格考驗，機械人需在21.0975公里的賽程中維持穩定的動力供應與性能表現。
動態平衡與步態控制亦是關鍵技術之一。機械人在高速奔跑或急轉彎時，需持續維持動態平衡，並進行毫秒級姿態校正與步態調整，以避免因重心偏移而跌倒。這些技術突破使得人形機械人在實際應用中的穩定性與可靠性大幅提升。
透過壓力測試，組織方排查潛在問題並優化流程細節，確保4月19日賽事順利運作。據《新華社》報道，隨著技術進步，機械人短距離速度已顯著提升，部分參賽隊伍預估，未來半程馬拉松成績有望接近人類精英跑手水準。
4月19日賽事正式鳴槍後，將進一步帶動人形機械人產業發展，加速相關技術由實驗室走向實際應用。本屆賽事的規模擴大與技術創新，標誌著人形機械人技術在長距離耐久性、自主決策與複雜環境適應等方面的重大突破，為整個產業的商業化應用奠定基礎。
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