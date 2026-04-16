北京人形機械人半馬逾百隊伍參賽　自主導航佔四成

賽前測試於4月11日晚上至4月12日凌晨在北京經濟技術開發區（亦庄）舉行，以「全流程、全要素」為主軸，模擬賽道通行、流程調度、設備協同及應急保障等核心場景，為正式賽事演練。此次演練首次依照21.0975公里半程馬拉松正式路線進行規劃，涵蓋城市主幹道與生態公園等不同場景，並同步檢驗技術競賽與後勤保障環節。

產業發展邁向新階段

自主導航技術首次大規模應用，成為今屆賽事亮點與挑戰。機械人在複雜多變的環境中，須即時進行環境感知與決策，對運算能力構成高度挑戰。同時，長距離賽事也對續航與能源管理能力提出嚴格考驗，機械人需在21.0975公里的賽程中維持穩定的動力供應與性能表現。

動態平衡與步態控制亦是關鍵技術之一。機械人在高速奔跑或急轉彎時，需持續維持動態平衡，並進行毫秒級姿態校正與步態調整，以避免因重心偏移而跌倒。這些技術突破使得人形機械人在實際應用中的穩定性與可靠性大幅提升。