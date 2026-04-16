獅子喪偶後絕食40多日骨瘦如柴 動物園證已增肥好轉

近日，一段攝於遼寧省本溪市動植物園的短片被瘋傳，畫面中一頭雄性非洲獅身形極度消瘦、肋骨清晰可見，被網友形容瘦得像張紙片。「紙片獅」虛弱地伏在地上。畫面引發廣大網民對動物園是否虐待或疏於餵養的質疑與關切。
《紅星新聞》報道，根據本溪市動植物園工作人員及官方發布的正式說明，這頭名叫「大毛」的雄性非洲獅今年14歲。園方指出，「大毛」之所以體重驟降，並非因為糧食短缺或人為疏忽，而是嚴重的「心理創傷」。
園方表示，2025年8月，與「大毛」相伴多年的雌獅「盼盼」因高齡衰老去世，「大毛」隨後陷入長期的精神壓抑與萎靡，出現嚴重的厭食反應。
自2025年12月起，「大毛」的病情加重，曾長達40多日幾乎不進食，僅維持正常飲水及偶爾攝取極少量食物，導致身形迅速消瘦，每日幾乎無法動彈。動物園表示，期間一直由醫療團隊進行全力照護與持續治療，直到今年2月底，「大毛」進食狀況才逐漸好轉。
目前「大毛」正處於康復階段，每日進食牛肉、雞肉量已達到約5公斤。隨著近期氣溫回升，牠已能前往室外籠舍活動、曬太陽。更令園方欣慰的是，牠已開始接納新的伴侶—雌獅「豆豆」，精神狀態與活力均在穩步恢復中。
據悉，野生非洲獅的平均壽命約為12至15歲，14歲的「大毛」已步入老年階段。園方感謝大眾對動物福利的監督與關心，並承諾會持續觀察「大毛」的健康與社交恢復情況。
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