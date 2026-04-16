獅子喪偶後絕食40多日骨瘦如柴 動物園證已增肥好轉

近日，一段攝於遼寧省本溪市動植物園的短片被瘋傳，畫面中一頭雄性非洲獅身形極度消瘦、肋骨清晰可見，被網友形容瘦得像張紙片。「紙片獅」虛弱地伏在地上。畫面引發廣大網民對動物園是否虐待或疏於餵養的質疑與關切。

《紅星新聞》報道，根據本溪市動植物園工作人員及官方發布的正式說明，這頭名叫「大毛」的雄性非洲獅今年14歲。園方指出，「大毛」之所以體重驟降，並非因為糧食短缺或人為疏忽，而是嚴重的「心理創傷」。

園方表示，2025年8月，與「大毛」相伴多年的雌獅「盼盼」因高齡衰老去世，「大毛」隨後陷入長期的精神壓抑與萎靡，出現嚴重的厭食反應。