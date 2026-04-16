澳門經濟財政司長戴建業遭免職　在任不足16個月稱個人原因請辭

戴建業早前因個人原因向澳門行政長官岑浩輝提出辭職請求(澳門新聞局)

新華社報道，依照澳門基本法規定，根據澳門特別行政區行政長官岑浩輝的建議，國務院今日（4月16日）決定免去戴建業的經濟財政司司長職務。國務院作出有關宣布後，戴建業發表辭職聲明，稱因個人原因請辭。

戴建業現年58歲，1995年開始任職於澳門經濟局，2016年至2024年經濟局（現經濟及科技發展局）局長。2024年12月20日起就任第六屆澳門特區政府經濟財政司司長，去年底起兼任橫琴粵澳深度合作區執行委員會主任、管理委員會秘書長。

國務院免職決定公布後，戴建業發表聲明稱因個人原因，早前正式向岑浩輝請辭。他感謝中央政府及岑浩輝在他擔任澳門經財司長期間給予的信任與支持，並表示將一如既往關心、配合、支持行政長官和特區政府依法施政以及澳門特區各項發展建設事業。