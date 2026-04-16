澳門經濟財政司長戴建業遭免職　在任不足16個月稱個人原因請辭

新華社報道，依照澳門基本法規定，根據澳門特別行政區行政長官岑浩輝的建議，國務院今日（4月16日）決定免去戴建業的經濟財政司司長職務。國務院作出有關宣布後，戴建業發表辭職聲明，稱因個人原因請辭。
戴建業現年58歲，1995年開始任職於澳門經濟局，2016年至2024年經濟局（現經濟及科技發展局）局長。2024年12月20日起就任第六屆澳門特區政府經濟財政司司長，去年底起兼任橫琴粵澳深度合作區執行委員會主任、管理委員會秘書長。
國務院免職決定公布後，戴建業發表聲明稱因個人原因，早前正式向岑浩輝請辭。他感謝中央政府及岑浩輝在他擔任澳門經財司長期間給予的信任與支持，並表示將一如既往關心、配合、支持行政長官和特區政府依法施政以及澳門特區各項發展建設事業。
岑浩輝:予以衷心感謝和充分肯定
岑浩輝指出，自本屆特區政府就職以來，戴建業擔任經濟財政司司長，貫徹落實特區政府的施政理念和工作部署，率領經濟財政司工作團隊依法施政、擔當作為，推動經濟財政範疇工作取得了新的進展。對於戴建業為澳門特區發展所作出的努力和貢獻，予以衷心感謝和充分肯定。岑浩輝表示，特區政府正着手跟進新任經濟財政司司長的提名工作，適時提請中央人民政府任命新的經濟財政司司長。在新任經濟財政司司長就職之前，行政長官將根據《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》的有關規定，行使經濟財政司司長的一切職權。