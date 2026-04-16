成都300元單人全裸浴池撈起大量糞便　無CCTV無從追究(有片)

近日有內地網民大爆在成都一間高級湯泉酒店泡全裸泡池時，聽到有同泡泡池的小孩稱踩到了疑似糞便的東西。王女士找到工作人員打撈後發現確實是糞便，更「不止一兩坨，挺多的。」

綜合《黑貓投訴》、《瀟湘晨報》、等內地媒體報道，女事主近日一行人到成都高級湯泉酒店「FUFU湯」享受泡全裸泡池，期間就發現糞便事件。女事主說，工作人員在打撈完後未做任何消毒，後續還有消費者泡湯，且商家亦不承認她等人是受害者，認為他們沒有泡湯，雙方報警後協調未果。4月15日，《瀟湘晨報》記者致電「FUFU湯」，前台職員表示，出現糞便後當時就進行放水並消殺，且泡池每天換水。對於具體是哪位消費者在泡池留下糞便，職員稱「不好判定，因為是全裸泡池(沒監控)。」