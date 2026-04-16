成都300元單人全裸浴池撈起大量糞便　無CCTV無從追究(有片)

近日有內地網民大爆在成都一間高級湯泉酒店泡全裸泡池時，聽到有同泡泡池的小孩稱踩到了疑似糞便的東西。王女士找到工作人員打撈後發現確實是糞便，更「不止一兩坨，挺多的。」
綜合《黑貓投訴》、《瀟湘晨報》、等內地媒體報道，女事主近日一行人到成都高級湯泉酒店「FUFU湯」享受泡全裸泡池，期間就發現糞便事件。女事主說，工作人員在打撈完後未做任何消毒，後續還有消費者泡湯，且商家亦不承認她等人是受害者，認為他們沒有泡湯，雙方報警後協調未果。4月15日，《瀟湘晨報》記者致電「FUFU湯」，前台職員表示，出現糞便後當時就進行放水並消殺，且泡池每天換水。對於具體是哪位消費者在泡池留下糞便，職員稱「不好判定，因為是全裸泡池(沒監控)。」
職員：事情發生很久 現在屬於惡意抹黑造謠
對於女事主等消費者的投訴，職員表示：「這幾個客人是沒有泡澡的，可能覺得心裡膈應，讓商家免單，沒有協商下來，他們正常消費後離店的，當時清明假期客人比較多，部分客人沒協商下來就報警了。」對於是否有給消費者退費，職員稱其並非當值人員，不清楚這一情況，但補充說：「這個事情發生很久了，現在屬於惡意抹黑造謠，我們報警處理了，會追究對方法律責任。」
生活平台顯示，FUFU湯湯泉酒店位於成都市金牛區，周一至周四單人浴資為299元，周五至周日單人浴資為329元。