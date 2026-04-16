來都來了｜印度男誤將台男當女人　竟將錯就錯硬上弓被重囚8年6個月

台灣高雄一名印度籍男子於2025年在街頭巧遇一名女裝打扮的人士，便尾隨對方進入其居住的大樓，趁機施暴，詎料，期間驚悉對方原來是男兒身，但他沒有被嚇退，反而「霸王硬上弓」強迫口交並企圖進一步侵害。高雄地院審理後，將施暴者重判有期徒刑8年6個月，刑滿後驅逐出境。

綜合報道，當天清晨5時許，印度男在前金區見到作女裝打扮的受害人，跟蹤其進入大樓，聲稱訪友進入5樓分租套房區，詎料受害人一進門就在洗衣區被施暴，雖發現對方是男兒身，仍強迫口交並企圖進一步侵害，接續咬傷被害人肩膀與胸部，並大力捏其下體施壓，企圖再次侵害。被害人不斷踢踹抵抗，並拿出手機展示撥打110的畫面，阿賈見狀才停止動作準備逃離，慌亂中將預備犯案用的2個保險套遺留現場。