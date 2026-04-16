內地地產大亨、萬科創始人王石近日頻傳被捕，引起各方關注，比他年輕30歲的妻子田樸珺，近日頻在微博為丈夫闢謠，她怒斥「人可以不聰明，但不能缺德」 ，揚言透過法律途徑解決。
綜合傳媒報道，現年45歲的田樸珺曾在熱門電視劇《後宮甄嬛傳》演出「敦親王福晉」一角，2012年與王石結婚，田樸珺日前連發3個微博帖文，為丈夫喊冤，她先表示，「這是法治社會，造謠是不需要付出代價的嗎？」
揚言控告造謠者
之後她又指出，「多年來，我與王先生始終秉持一事：無論私事公事，從不解釋，亦不辯駁。可總有人為了流量毫無底線，厚顏無恥地造謠生事。這一次，已然欺人太甚。」她並怒斥，「人可以不聰明，但不能缺德」，並揚言透過法律途徑解決，「絕不姑息」。
田樸珺在第三則發文感嘆，「老王一直是個有底線、守原則的人，多年來在商界與人品上積攢的口碑，本就是最堅實的底氣。但這樣一個人，平白遭受無端詆毀，只願法律能給出公正的結果，還人清白。」
她並透露女兒察覺到她「心緒不佳」，「悄悄畫了一幅畫給我，讓我上機時再看。睡前這份小小的溫暖，瞬間撫平了所有不快。」有傳陷入債務危機的萬科，在執行副總裁郁亮1月上旬辭職及傳出疑似被查後，也有王石失蹤的傳聞，引起議論。王石透過微信朋友圈表示，指自己1月30日參加公司在深圳山區踩單車的團體活動，破除傳聞。
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