內地地產大亨、萬科創始人王石近日頻傳被捕，引起各方關注，比他年輕30歲的妻子田樸珺，近日頻在微博為丈夫闢謠，她怒斥「人可以不聰明，但不能缺德」 ​​​，揚言透過法律途徑解決。

綜合傳媒報道，現年45歲的田樸珺曾在熱門電視劇《後宮甄嬛傳》演出「敦親王福晉」一角，2012年與王石結婚，田樸珺日前連發3個微博帖文，為丈夫喊冤，她先表示，「這是法治社會，造謠是不需要付出代價的嗎？」​​

揚言控告造謠者

之後她又指出，「多年來，我與王先生始終秉持一事：無論私事公事，從不解釋，亦不辯駁。可總有人為了流量毫無底線，厚顏無恥地造謠生事。這一次，已然欺人太甚。」她並怒斥，「人可以不聰明，但不能缺德」，並揚言透過法律途徑解決，「絕不姑息」。