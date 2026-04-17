24歲抗癌鬥士離世 一年內病情惡化黑痣「不斷變大」

江西省抗癌鬥士「徐平安」4月14日凌晨2時不敵病魔，終年24歲。他的母親早前因胃癌離世，妹妹則因血癌過世，一家五口僅剩2人。

《極目新聞》報道，徐平安生前被確診末期惡性黑色素瘤（Melanoma），僅一年間病情急速惡化，他的微博發布訃告證實噩耗，「這個帳號曾是他勇敢的見證，也將是他生命的紀念……每一份鼓勵，都是他曾奮力活過的證明。」消息曝光後，大批網民湧入悼念。

去年6月確診

徐平安的17歲弟弟透露，哥哥於2025年6月確診時已屬末期，「不到一年就走了」。報道指出，徐平安當時曾透露，「2018年耳邊有一顆黑痣，一直變大，但當時沒在意，還去醫院以雷射除痣。」然而病情急速惡化，他先接受標靶治療，但僅2個月出現抗藥性，腫瘤迅速擴大，最終需要化療，並轉移入骨。