半年內痛失外公外婆　貴州女孩睡墳頭拒離開(有片)

貴州一名小女孩竟然睡在戶外的墓碑旁，原來她的外公和外婆於半年內先後離世，由他們二人一手帶大的小女孩因為過於想念、寧願睡在墳頭也不願離開，令網民看到這一幕都忍不住流淚了。

綜合《北京日報》、《溫州都巿報》等內地媒體報道，本月13日有人在貴州六盤水的一處墓園拍攝到，一名小女孩睡在墓碑旁，畫面曝光後引起熱議。女孩的父親其後受訪解釋，他表示，自己工作太忙，妻子身體也不好，女兒從小是由外公和外婆一手帶大，她跟2位長輩的感情非常好。詎料在5個月前，外婆突發疾病離世，不到半年，外公也在20天前因為心肌梗塞而亡，2名至親的離世讓小女孩難以承受，後續吵著要父親帶她去看外公和外婆，到了墓園後始終不願離開，就連睡覺都要睡在墓碑旁，連父親自己看到這一幕也忍不住流淚。