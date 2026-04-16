半年內痛失外公外婆　貴州女孩睡墳頭拒離開(有片)

貴州一名小女孩竟然睡在戶外的墓碑旁，原來她的外公和外婆於半年內先後離世，由他們二人一手帶大的小女孩因為過於想念、寧願睡在墳頭也不願離開，令網民看到這一幕都忍不住流淚了。
綜合《北京日報》、《溫州都巿報》等內地媒體報道，本月13日有人在貴州六盤水的一處墓園拍攝到，一名小女孩睡在墓碑旁，畫面曝光後引起熱議。女孩的父親其後受訪解釋，他表示，自己工作太忙，妻子身體也不好，女兒從小是由外公和外婆一手帶大，她跟2位長輩的感情非常好。詎料在5個月前，外婆突發疾病離世，不到半年，外公也在20天前因為心肌梗塞而亡，2名至親的離世讓小女孩難以承受，後續吵著要父親帶她去看外公和外婆，到了墓園後始終不願離開，就連睡覺都要睡在墓碑旁，連父親自己看到這一幕也忍不住流淚。
網民：隔輩親啊 可見老人有多疼愛孩子
不少內地網民看到女孩對家人深情的思念都坦言「哭了」、「淚目」，亦令不少網民憶起自己已離世的親人：「我也好想念我的爺爺」、「我也好想念我外公外婆」、「我過去二十來年了還想念外公外婆和舅舅」、「小丫頭，你做了我想做的事兒」、「我能理解」，也有網民說：「外公外婆一定對她很好」、「沒享受過長輩的愛，所以也體會不到」、「奶奶要是知道，真的會很心疼」、「隔輩親啊，可見老人在世時有多疼愛孩子了。」