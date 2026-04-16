雲南潑水節亂象 私家車被強開車門狂灌水死火(有片)

內媒報道，近日雲南西雙版納潑水節期間出現多宗不當行為事件。有多名民眾強行打開一輛白色私家車車門及後備箱肆意噴水，致使車內被水浸透、機械冒煙故障死火。

據報道，車主妻子孫女士稱，周二（14日）下午她一家四口駕車在西雙版納景洪市區外出就餐，駕車回酒店駛至景洪市潑水節現場時本想拿出手機拍攝記錄，不料車輛右側兩扇車門突然被人拉開，路人隨即往車內用高壓水槍噴水，「後備箱也被人打開噴水，都不知道後備箱怎麼打開的」。

報警追究肇事者 孫女士表示，當時父母坐在後排，惟民眾仍無視在老人在車內仍瘋狂噴射，令他們4人全身濕透，母親見狀有些不滿，她以當地習俗為由安撫家人，期間只能一邊拿手機一邊與對方拉扯車門。「最開始我還沒覺得沒什麼，但是車內基本都濕了，有一處還冒煙了」。孫女士說，直至今日（16日）上午才將車輛送至4S店檢修，目前還未出詳細結果。極目新聞從西雙版納有關部門獲悉，目前當地警方正核實此事。她指事件獲網民提供事發證據，以及協助找出惡意開車門射水的肇事者，目前已經報警處理。

西雙版納精神文明辦曾發布《文明潑水倡議書》，其中提及不攜帶、不使用高壓水槍、水氣球、車載儲水裝置等具有攻擊性或容易造成傷害的工具潑水，不使用熱水以及夾帶石頭、泥沙等的不乾淨水源潑水；不向行駛中的汽車、摩托車、電動車、自行車潑水，不堵截車輛強行潑水，不借潑水之名騷擾他人或實施低俗行為。