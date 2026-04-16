中國專題｜內地微短劇大爆發 人均日看逾2個鐘 攻陷西方日本南美 AI掀人人創作浪潮

(大圖)「中國網絡視聽大會」在成都舉行。《離婚後的億萬富豪繼承人》(The Divorced Billionaire Heiress)是近年微短劇出海的「吸金王」之一。(新華社、互聯網)

以緊湊的劇情以及密集「爽點」著稱的內地微短劇，近年以驚人速度「出海」，在全球手機屏幕上瘋狂「圈粉」。統計數字顯示，去年頭8個月，海外微短劇應用程式總下載量約7.3億次，同比增長370.4%，而收入排名前20的應用程式中，九成具有中國背景，創造約 91% 的市場收入。與此同時，人工智能(AI)與影音行業的融合，正催生一場「人人皆可創作」的全球浪潮。 內地影音及串流用戶達10.99億人 在流動網絡普及和AI技術快速發展下，內地網絡視聽行業(即網上及串流影音行業)正經歷進一步的大變革。本月15日在成都發布的《中國網絡視聽發展研究報告(2026)》顯示，內地網絡視聽用戶(即網上影音及串流平台用戶)規模已達10.99億人，穩居互聯網應用首位。根據中國互聯網絡信息中心(CNNIC)發布的第 57次調查報告，截至去年12月，內地總網民規模達11.25億人，意味會上網的人，絕大部分都會上網睇片。

人均單日看微短劇129分鐘 2025年，以短視頻和AI為代表的流動應用程式進一步融入日常生活，推動用戶上網時長持續攀升。其中微短劇表現尤為搶眼：人均單日使用時長129分鐘，同比增長28.4%，已超越長視頻，躍居視聽細分應用第二位。 微短劇亦已成為中國影音行業「出海」的耀目代表，上述研究報告顯示，2025年共有31個中國應用程式(含港澳台)下載量進入全球一百大，較2024年增加12個，其中微短劇應用佔比約一半。 中國網絡視聽協會副秘書長周結表示，具有中國特色的新大眾文藝創作及產業模式正加速走向世界，不僅讓新時代的中國故事走進全球千家萬戶，更帶動各國創作者，共同探索數字影音傳播的新路徑。

海外微短劇市場總收入同比增長194.9% 另據《中國微短劇行業發展白皮書(2025)》顯示，2025年前8個月，海外微短劇市場總收入15.25億美元，同比增長194.9%；海外微短劇應用程式總下載量約7.3億次，同比增長370.4%。而海外微短劇應用市場收入排名前 20 的應用程式中，九成具有中國背景，創造約 91% 的市場收入。從北美到日本，從英國到巴西，都有不同文化背景的觀眾集體追劇。

成都匯聚1000家微短劇企業 內地微短劇「出海」也正從單純的「內容輸出」，改篇成形合外地口味的短劇，升級為「技術+模式」的全套輸出。其中內地西部數字經濟重鎮成都，已匯聚逾1,000家微短劇企業。中國傳媒大學副教授虞海俠表示：「成都既有《家裡家外》這樣用方言講述家庭故事的現實主義佳作，也有《桃花燼》這般以工匠精神打磨東方美學的精品。事實證明，地域特色不是市場的限制，而是激發深度共鳴的寶貴資產。」 迪士尼加大投資中國本土故事

當內地微短劇創作者「走出去」的同時，國際巨頭也主動尋求把中國故事「引進來」。華特迪士尼公司亞太區流媒體業務高級副總裁及總經理扎梅奇科夫斯基直言，中國市場在全球版圖中的有著戰略地位，「中國一直是我們最重要的市場之一」；並透露將加大對中國本土故事的投資與開發力度，推動更多中國原創內容走向世界舞台。 第十三屆「中國網絡視聽大會」(網上/串流影音行業的大型展覽)於本月14日至16日在四川成都舉行，今年大會主題圍繞AI賦能與發展、新大眾文藝精品創作，以及技術創新及應用等，舉辦論壇及放映會等活動，吸引近萬名行內人士、技術先鋒及青年創業者參加。中國網絡視聽大會被譽為「年度行業風向標」，已在成都連續舉辦12屆。

中國網絡視聽大會 AI成「熱門字」 AI是本屆大會上的一個「熱門字」，不少業內人士直言，AI正在改寫內地影音生產的規則，由「精英創作」變成「全民共創」。其中短視頻巨頭快手高級副總裁馬宏彬指，快手可靈AI自2024年上線至今，已陪伴全球超6,000萬名創作者，見證了6億個視頻誕生，「AI視頻創作已經告別單純的視覺衝擊、玩梗階段，真正跨入了拼故事、拼情感的敘事時代。可靈AI要做的，是實現更高級的創作平權，抹平技術鴻溝，讓每個普通人都有能力成為自己故事的導演」。

在AI應用普及化下，愈來愈「外行人」正湧入網絡影音行業。內地串流影音巨頭愛奇藝創辦人、首席執行官龔宇認為，AI不僅令視頻內容更豐富、能滿足更多觀眾的需求，更重要的是能讓創作者獲得更多機會，特別讓年輕創作者透過AI來創作，令更多人看見。 使用AI創作 一人公司料成新常態 成都創業公司「井鴿」的創始人文肖萌分享了一個有趣的故事：公司10人團隊，背景是化學、食品安全等專業，卻用AI製作出刷屏(洗版)的動畫短片。他笑言︰「我們怎麼會開始做動畫？反差太大了。」一個人加幾十個AI智能體的「一人公司」，未來相信會成為內容創作的新常態。從微短劇席捲全球，到AI應用普及令人人皆可創作，內地網絡影音行業正經歷重大變革，並以更智能的方式走向世界，在十五五規劃裡持續輸出中國軟實力。