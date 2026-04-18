河北男殺追債友埋屍後院13年　怕敗露又斬死姑丈滅口

內地警方近日破獲河北晉州一宗十多年前發生的殺人案。兇嫌劉某因涉嫌故意殺人罪被逮捕，案件已提起公訴。兇嫌因借款糾紛在兩年內相繼殺害兩人，其中一名遇害者失蹤長達13年才被發現。 據《華商報大風新聞》等，被害者周全（化名）家在河北晉州農村，與劉某同村莊。周全姐姐周女士回憶，2012年7月20日中午，劉某邀周全等人到餐廳吃飯，但弟弟遲遲未返家也沒聯絡。後來打聽得知，弟弟和劉某等人喝了酒：「我們到劉某家去找，他說我弟弟沒去過他家，不知道去哪了。」

水井附近泥土鬆動 弟媳隨後收到一條周全的簡訊，稱其想出去玩幾天，但簡訊內容與周全平時說話口吻不符，引起家人懷疑，遂向當地派出所報警求助。周全的父親與警方前往劉某家詢問時，劉某夫妻強調沒有見到過周全。但周父發現院子裏水井附近的泥土鬆動，劉某解釋稱是水管損壞正在修理。 直到去年6月，警方突然通知周全的父母做DNA鑑定。據周女士了解，劉某被民警逮捕歸案，供述當年他曾殺害周全並埋屍院子，警方據劉某指認挖出白骨，「DNA鑑定結果顯示，被埋在劉某家院子裏的就是失蹤了13年的弟弟。」

姑丈死後被焚屍 檢方起訴書稱，事發當日下午4時許，周全到劉某家中要求對方歸還他借出的5,000元人民幣（約5,749港元），劉某以沒錢為由拒絕，還趁周全不備將他勒斃，把遺體就地掩埋在自家院內。 劉某犯下殺人罪後與妻兒跟着院內屍體共同生活多年，2014年12月14日，劉某在他姑父經營的鍍鋅廠工作期間，向姑父提出借錢遭拒，姑父懷疑周全的失蹤與劉某有關，劉某怕罪行敗露持刀砍殺姑父。為毀屍滅跡，劉某還潑灑柴油點火後逃離。劉某的姑父為銳器砍擊致顱腦損傷死亡，並於死後被焚屍。