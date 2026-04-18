黑龍江女醉酒吵鬧跳樓亡　男友力救失敗被判賠8萬

黑龍江一名男子去年酒後與女友發生爭吵，對方開窗欲輕生，隨即上前抓住其左手，但由於女友身體已在窗外，5分鐘後力竭鬆手致其墜樓身亡。女友家屬後將男子告上法庭，索賠40萬元人民幣（約46萬港元），近日法院一審宣判。 據《紅星新聞》、《羊城晚報》報道，去年4月，渠某與女友孟某在牡丹江某酒吧飲酒後，於次日凌晨1點左右返家。孟某因醉酒在衛生間嘔吐，渠某對其說「喝不了別喝」，孟某嘔吐後進屋質問「為甚麼我喝多了你不管我」，渠某回應「我不讓你喝你不聽」。雙方隨後發生爭吵，孟某一度離家出走後被渠某叫回。

「不讓你喝你不聽」 在爭論過程中，孟某拿起客廳地上的白醋瓶欲自殘擊打頭部，渠某將瓶子奪下扔在床上。當渠某扶起瓶子防止白醋灑出時，孟某突然開啟客廳紗窗往樓下跳躍。 渠某見狀立即上前拽住孟某的左臂，此時孟某身體已懸在窗外。渠某用左手與上半身壓住孟某左臂，右手抓住其衣服向上拉扯，但因孟某身體懸空缺乏支撐點，兩人僵持5分鐘後力竭，孟某最終墜樓身亡。事發後，渠某及時撥打急救電話與報警電話。 孟某家屬認為渠某存在過錯，對其死亡應承擔賠償責任，遂將其告上法庭。渠某則辯稱，公安機關調查認定其行為與孟某自殺之間，不存在法律上的因果關係，其言行非導致悲劇的重要因素，不應承擔任何法律責任。

法院經審理認為，孟某作為成年人，具有完全民事行為能力，對其輕生行為應承擔主要責任。然而，法院同時指出，根據渠某在公安機關的詢問筆錄，兩人酒後發生的爭吵構成孟某死亡原因之一。 應給予更多關愛與照顧 作為孟某的共同飲酒人，渠某負有注意義務；又因兩人係男女朋友關係，理應互相給予更多關愛與照顧。考量當時房內僅有渠某與孟某兩人的客觀情況，孟某醉酒後情緒激動，渠某應對其進行情緒安撫並給予必要照看。 法院認定，渠某存在疏於照看孟某的過錯，且該過錯與孟某死亡結果存在因果關係。然而，考量到渠某在事發時盡力拽住欲墜樓的孟某，並及時撥打急救與報警電話，已盡到救助義務，法院綜合各項因素，酌定渠某承擔10%的責任，賠償金額為81374.35元人民幣（約9.35萬港元）。