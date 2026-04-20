世界盃｜浙江義烏攻佔周邊商機　「小羊咩西」吊飾致敬美斯熱賣

中國足球隊連續6屆無緣世界盃（FIFA World Cup），但在有「世界小商品之都」的浙江義烏正攻佔世界盃周邊商機。有店主表示，去年10月開業以來就「爆單」，訂單最多能達幾千萬，產品種類超過數十萬款。 《中新社》4月17日以〈除了足球隊，中國已全面進入世界盃〉報道稱，根據海關資料，今年1至2月，義烏市體育用品及裝置出口額達23.4億元人民幣，同比增38.5%。 體育用品出口額增近四成 公司製作世界盃官方周邊的駱先生稱，這波世界盃熱潮「從去年底就已經開始有爆發的跡象」，目前仍未達熱賣潮峰值。他預計，6月12日分組賽開始的頭2日才是訂單最多的時候。

駱添樂公司的生產線上，一款巧妙呼應了阿根廷球星美斯（Lionel Messi）「GOAT」（史上最偉大的球員）稱號的「小羊咩西」（美斯內地譯名為梅西）吊飾一個接一個完成包裝，印著美斯電子簽名的包裝盒在傳送帶排成長龍。

同時，葡萄牙隊配色的頸枕、法國隊的高盧雄雞吊飾、英格蘭的獅子公仔也在同步生產，工人熟練地裝箱、封口、貼單，堆高機在倉庫與發貨區間穿梭，一箱箱周邊產品被迅速裝車發往全球。 義烏另一間體育用品公司負責人吳先生同樣忙碌。2022年卡塔爾世界盃期間，該公司曾接到官方的10萬個紀念足球訂單。今屆美加墨世界盃，其公司每天生產4000個足球，基本不留庫存。 吳先生早在去年中就開始為世界盃主題的產品做準備，楓葉、墨西哥綠、美國配色等帶有「世界盃氛圍」的足球，不斷發往全球各地。

為甚麼義烏能獲得全球採購商的青睞？吳先生解釋，「你去其他地方買足球，當然也可以買到。但在義烏，你可以一站式買到足球、訓練器材、球衣、獎盃，還能一拼運輸，成本大減」。義烏的核心競爭力，不在單一產品的低價，而在產業鏈的聚合效應。 放眼義烏，除了常規產品，還能找到為女性球迷設計的球衣或美甲，為球迷設計的家居用品，為寵物設計的球衣，甚至一整套包括喇叭、旗幟、紋身貼紙等套裝。 駱先生總結道，「我們做的不是簡單的批發，而是讓大家熱愛體育、熱愛足球」，致力於做出讓球迷「睇得明、有親切感」的產品。