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中國
出版：2026-Apr-19 13:45
更新：2026-Apr-19 13:45

解放軍公布跟監台海日艦畫面　東部戰區展開東海戰備巡航

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解放軍公布無人機跟監日艦現場畫面。（圖／翻攝玉淵譚天）

解放軍公布無人機跟監日艦現場畫面。（圖／翻攝玉淵譚天）

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不滿日本自衛隊「雷」號驅逐艦過航台灣海峽，解放軍東部戰區18日宣布在東海相關海空域開展聯合戰備巡航，與此同時，官媒也曝光解放軍17日凌晨4點管控日艦過航台灣海峽現場畫面。

據官方《央視新聞》報道，東部戰區新聞發言人徐承華陸軍大校表示，4月18日，解放軍東部戰區位東海相關海空域，組織海空兵力進行聯合戰備巡航，這是年度計劃內的正常安排，旨在檢驗部隊聯合作戰能力。戰區部隊將根據安全情勢需要，常態組織有關軍事行動，維護國家主權安全和區域和平穩定。

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影片指日艦攜帶90式反艦導彈。（圖／翻攝玉淵譚天）

譴責日本自衛隊蓄意挑釁

此前，解放軍東部戰區、國防部與外交部在17日相繼發聲，譴責日本自衛隊此舉蓄意挑釁，並強調將堅決捍衛國家主權與地區和平穩定。依東部戰區說法，17日凌晨4時02分至下午5時50分期間，日本「雷」號驅逐艦過航台灣海峽，從北口駛入、南口駛出，向「台獨」分裂勢力傳遞錯誤訊號。東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，並實施有效規制管控。

《央視》旗下新媒體「玉淵譚天」18日稱取得一段由無人機拍攝中方「有效瞰管控」跟監現場畫面。指出舷号「DD-107」日本「雷」號驅逐艦，艦上攜帶90式反艦導彈，並配文稱「中國軍隊凌晨四點枕戈待旦」，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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