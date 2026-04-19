解放軍公布跟監台海日艦畫面　東部戰區展開東海戰備巡航

解放軍公布無人機跟監日艦現場畫面。（圖／翻攝玉淵譚天）

不滿日本自衛隊「雷」號驅逐艦過航台灣海峽，解放軍東部戰區18日宣布在東海相關海空域開展聯合戰備巡航，與此同時，官媒也曝光解放軍17日凌晨4點管控日艦過航台灣海峽現場畫面。

據官方《央視新聞》報道，東部戰區新聞發言人徐承華陸軍大校表示，4月18日，解放軍東部戰區位東海相關海空域，組織海空兵力進行聯合戰備巡航，這是年度計劃內的正常安排，旨在檢驗部隊聯合作戰能力。戰區部隊將根據安全情勢需要，常態組織有關軍事行動，維護國家主權安全和區域和平穩定。