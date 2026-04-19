台男聞公園韆鞦傳異響自發噴潤滑劑　網民憂惹麻煩：好心變替死鬼

對不少小朋友而言，能夠到公園玩耍、蕩韆鞦是最快樂的事。台灣一名男子最近跑步路過公園時，發現公園的韆鞦晃動期間，都會產生刺耳的摩擦聲。為此，他決定化身「兒童超人」，在兒童節當日自備除銹潤滑劑，把所有韆鞦容易產生異響的地方都「噴好噴滿」。不過，其貼心的舉動並未獲網民完全同意，他事後承認最初的想法很單純，直言善意的背後仍需考慮財產權等。

網民不盡同意：誰負責就應該誰負責 台灣一名男子兒童節當日於社交平台發帖指，最近跑步時發現公園的鞦韆在小孩玩樂晃動期間，都會發出刺耳的摩擦聲，於是在當日決定把所有產生異響的位置「全部噴好噴滿」，又戲言「今年兒童節不當兒童，當兒童超人」。帖文並附上一張照片，顯示他在公園鞦韆前手持一樽WD-40除銹潤滑劑。

雖然善舉獲得部分留言支持，但亦有一定的網民不太贊同，認為他把自己置於法律風險之中，「之後有人受傷，查監視器(可能不用這篇機是證據)，喔原來是有人『動手腳』，歸責有替死鬼了，勸你刪文」、「是真的，一但發生這事，躲都躲不掉」、「這算是歪路。該是誰負責就應該是誰負責、該找誰出來負責就該找誰。什麼凡事從自己做起的實際上是破壞有效的架構。」同時，也有很多人給予一些專業建議，例如要添加一層黃油。 祝大家「成為希望成為的大人」

男子事後承認「這的確是我沒想到的面向，感謝哥的建議，真的」，坦言最初想法較單純，只是想消除基本的異響，在意識到公園設備屬公共財產後，承認行為確實不妥。他在文中道歉，認為這是一次讓大家共同學習保養知識的契機，並呼籲網民不要效仿，日後行為也會更謹慎確保善意不被扭曲，並祝願大家都能「成為小時候自己希望成為的那種大人」。