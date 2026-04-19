湖南男掐殺人妻情婦　棄屍再灌農藥謀製自殺假象

湖南省瀏陽市一名人妻外出遲遲未歸，丈夫焦急報警，隔天竟在同村男子的車上發現其遺體，丈夫才驚覺妻子竟與凶手有婚外情，法院近日一審判處這名情夫死刑、緩期2年執行，並限制減刑。

內媒《新聞晨報》報道，這名死者劉燕於2024年7月16日外出，丈夫馬充送貨返家後，發現妻子遲遲未回家，四處尋找無果後報警。隔日下午，警方在同村羅姓男子的越野車內，赫然發現劉燕的屍體。

捂住口鼻直到窒息身亡

根據起訴書指出，羅男與劉女同為同村村民，自2021年起發展地下情，至2024年3月開始出現感情糾紛。案發當晚約8時，羅男駕駛越野車將劉女約出，兩人在車內發生性關係，事後劉女要求羅男開車載她兜風，遭到拒絕，雙方爆發激烈爭吵。