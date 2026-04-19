湖南男掐殺人妻情婦　棄屍再灌農藥謀製自殺假象

湖南省瀏陽市一名人妻外出遲遲未歸，丈夫焦急報警，隔天竟在同村男子的車上發現其遺體，丈夫才驚覺妻子竟與凶手有婚外情，法院近日一審判處這名情夫死刑、緩期2年執行，並限制減刑。
內媒《新聞晨報》報道，這名死者劉燕於2024年7月16日外出，丈夫馬充送貨返家後，發現妻子遲遲未回家，四處尋找無果後報警。隔日下午，警方在同村羅姓男子的越野車內，赫然發現劉燕的屍體。
捂住口鼻直到窒息身亡
根據起訴書指出，羅男與劉女同為同村村民，自2021年起發展地下情，至2024年3月開始出現感情糾紛。案發當晚約8時，羅男駕駛越野車將劉女約出，兩人在車內發生性關係，事後劉女要求羅男開車載她兜風，遭到拒絕，雙方爆發激烈爭吵。
羅男隨即爬到副駕駛座，將座椅靠背放平後壓在劉燕身上，雙手掐住她的脖子長達4、5分鐘，發現她尚未死亡，又持續掐頸2、3分鐘，並捂住其口鼻，直到劉女窒息身亡。
企圖輕生未果
犯案後，羅男企圖掩蓋真相，他先駕車準備棄屍，途中撿拾3瓶農藥，再前往一處廢棄礦場，強行將農藥灌入劉女口中，偽裝對方「服毒自殺」假象，自己也喝農藥試圖輕生，但未成功。
之後，羅男載着屍體前往長沙縣一處公墓躲藏，隔天上午，他再次購買農藥企圖輕生未果，甚至準備繩索與美工刀打算上吊。直到當天下午1時許，警方在公墓將其逮捕，並當場在車內發現劉女遺體。報道表示，案發後羅男未對劉女家屬作出任何賠償，至於他是否提出上訴，仍待觀察。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章