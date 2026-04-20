北京人形機械人半馬｜HONOR「閃電」50分26秒奪冠　整體表現進步驚人

「2026北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松」4月19日冠軍出爐，由「榮耀」HONOR旗下人形機械人「閃電」以50分26秒奪冠。外媒分析指，中國人形機械人技術呈現「飛躍進展」。
這次比賽的冠軍為「自主導航組」的「齊天大聖隊」，使用機械人為HONOR「閃電」，以50分26秒完成比賽。至於首位衝過終點線的是遙控隊「絕影赤兔隊」，使用機械人也是HONOR的「閃電」，完賽淨時間48分19秒，但加權後約為57分鐘，敗給「齊天大聖隊」。
遙控組最快衝線隊伍 因加權時間而飲恨
按照比賽規則，「自主導航組」和「遙控組」採用混合計時、統一排名的方式，遙控組的成績將乘以1.2的加權係數，因此導致出現遙控機械人率先衝線、但最終因係數調整而落後於自主導航機械人的情況。
《路透社》分析指出，去年首屆比賽狀況百出，不少機械人一開跑就跌倒，甚至大多數無法順利完賽。然而今年參賽數量從20部暴增至超過100部，整體穩定性與速度也大幅提升，讓外界見識到中國人形機械人技術的飛躍進展。
去屆冠軍時間為2小時40分鐘
值得注意的是，去年冠軍機械人成績為2小時40分鐘，雖然輕鬆拋離其他機械人，但仍比人類冠軍慢了超過一倍。今年則出現多部機械人速度超越人類專業跑手的情況，足見內地機械人發展的巨大潛力。
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