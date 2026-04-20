北京人形機械人半馬｜HONOR「閃電」50分26秒奪冠　整體表現進步驚人

「2026北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松」4月19日冠軍出爐，由「榮耀」HONOR旗下人形機械人「閃電」以50分26秒奪冠。外媒分析指，中國人形機械人技術呈現「飛躍進展」。

這次比賽的冠軍為「自主導航組」的「齊天大聖隊」，使用機械人為HONOR「閃電」，以50分26秒完成比賽。至於首位衝過終點線的是遙控隊「絕影赤兔隊」，使用機械人也是HONOR的「閃電」，完賽淨時間48分19秒，但加權後約為57分鐘，敗給「齊天大聖隊」。