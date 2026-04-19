山西酒店回訪電話洩開房出軌　人妻稱致家庭破裂要追責

近日，山西大同市發生一宗因酒店回訪電話引發的家庭悲劇。據報道，一名女子在社交平台上發表差評，指控大同政務大廳萬達廣場桔子水晶酒店的回訪電話，導致其與情人開房行程完全暴露，最終導致家庭破裂，並表示將追責該酒店。

「這個事我必須要個說法！」

根據《瀟湘晨報》報道，該名用戶帳號名稱為董xx，為金會員，於2026年3月入住該酒店。她在評論中提到，因為酒店的回訪電話，讓她的私人生活被曝光，並表達了強烈的不滿。該評價的多個關鍵詞被屏蔽，但有網友發布了疑似原始訊息，女子被查到開房後，丈夫選擇離婚，甚至孩子也被剝奪了撫養權，家沒了，情人害怕不敢接電話，讓她感到失去了一切。「這就是你們讓我評價評價就評價住的好嗎！這個事我必須要個說法！」