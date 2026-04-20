四川發呆大賽｜24歲女研究生坐6小時「不笑不說話不玩手機」奪冠

四川省眉山市4月18日舉辦首屆「發呆大賽」，46名參賽者從下午一時起，一路坐到太陽下山，期間不能玩手機、不能交談、不能笑，閉目也不能超過10秒，最後由一名24歲女研究生宋茗靜坐滿6小時奪冠。

現場講笑話測定力

《紅星新聞》報道，這場比賽在當地一條古村舉行，該處仍保留石牆青瓦與梯田景致，洋溢慢生活氛圍。參賽者端坐在蒲團上，望著遠山發呆，現場卻不斷上演「干擾戰術」，包括工作人員架起燒烤爐，傳來陣陣燒肉香味。現場循環播放催眠曲，還安排10多名人員身穿著搞怪服裝，故意對選手做鬼臉、講笑話，測試定力。