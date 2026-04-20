低頭族｜25歲女落樓梯玩手機跌倒 面臨癱瘓大小便失禁

內地一名25歲的女子因下樓梯時仍在專注玩手機，不慎踩空摔倒致腰椎出現爆裂性骨折，面臨癱瘓風險。目前其手術已結束，後續恢復情況仍需觀察。

智能電話、平板電腦等裝置使現代人成為「低頭族」，更會引發意外，近日，內地一名25歲的女子因下樓梯時仍在專注玩手機，不慎踩空摔倒致腰椎出現爆裂性骨折，面臨癱瘓風險。目前其手術已結束，後續恢復情況仍需觀察。

內媒報道，化名「小秋」的女子在事發時，因低頭玩手機而未有留意腳下台階，一腳踩空重摔在樓梯上。她憶述當時意外發生後隨即無法動彈，經送院診斷後，醫生告知若不進行手術，將有極高風險造成永久性癱瘓。回憶起事發瞬間，小秋仍心有餘悸，「我想著我不會這輩子就完了吧，我還這麼小，這麼年輕。」

首都醫科大學宣武醫院骨科主任醫師王居勇介紹，患者的腰椎骨骼在摔倒的巨大衝擊下已被壓塌，一塊碎裂的骨塊向後移位，直接壓迫入包裹脊髓神經的神經管內，使其寬度僅餘正常的三分之一。王醫生指出，傷者當時已出現已經出現肛門括約肌收縮無力、大小便控制不佳的症狀，情況十分危急。

醫療團隊決定連夜為小秋進行緊急手術。手術的目標不僅是讓患者能重新站立，更關鍵的是要幫助她逐步恢復對大小便的自主控制能力。幸好經過三個半小時的緊張操作，手術終告順利完成，患者的椎管寬度已基本恢復正常，甚至比正常椎管更開闊，移位的骨塊也已復位。但小秋是否會留下終身殘疾、能否完全恢復正常生活，仍有待時間去驗證。