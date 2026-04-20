東莞睇打牌阿姨神級閃避　1秒躲過天降冷氣機(有片)

廣東省東莞一名阿姨早前在家中樓下看鄰居打牌，突然察覺有異，就在頭也沒抬的情況下就直覺往旁邊閃避，時間只間隔一秒鐘，一部冷氣機從六樓空中墮下，正正落在她原本站立的位置。她被她的超敏銳「第六感」成功保住一命，影片無不令內地網民嘖嘖稱奇。

根據內地媒體《百姓關注》報道，事發於14日晚上8時許，住在廣東東莞寮步鎮一小區的一位阿姨，在樓下圍觀幾名住客打牌。上方突然傳出異響後，雖然「四方城」內有3人也循聲抬頭去看，餘下一人更沒有作出反應，但唯獨觀戰阿姨頭也不抬，就立刻拔足閃避，毫無猶疑，她跑開後，各人回過神來一看，才驚那墜下的巨物竟然是冷氣機壓縮機。原來就在他們打牌位置上方的6樓，正在安裝的分體式冷氣機，因繩子未綁緊，導致壓縮機突然墜落，事後各人才意識打牌位置危險，紛紛受驚四散回家。