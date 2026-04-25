浙江景點｜安吉好去處 從竹海到咖啡店 距離杭州一小時車程

安吉好去處 要怎麽玩？ 體驗與發呆兩不誤

在安吉玩，從來沒有固定套路，核心就是兩個字：隨性。不用刻意追着景點跑，順着自己的心意，享受山野裏的日常。 清晨的安吉，是被鳥鳴喚醒的。不用設鬧鐘，睜眼就能看到窗外的蒼翠竹海，打開窗，滿是竹香的新鮮空氣撲進來，深吸一口，疲憊感頓時就少了大半。 要是趕上採茶季，還能跟着當地茶農上山，體驗採摘白茶的樂趣。親手摘下一芽一葉的嫩茶，再嘗試自己炒製，看着鮮葉在鐵鍋裏慢慢卷曲，待到茶成，親手泡上一杯，在氤氳的茶湯中，呼出一口長長的成就感。

午後的時光，最適合找間咖啡店發呆。安吉的咖啡店很特別，不開在繁華街區，反而藏在茶園裏、峽谷邊、竹海間或溪水旁，像是從山野裏長出來的一樣。點一杯濃鬱醇厚的拿鐵，坐在戶外的椅子上，滿眼盡是綠意，聽着竹風颯颯、溪水潺潺，甚麼都不用想，安靜待一下午就很舒服。 上堂製作小竹籃 比打卡更現實 除了喝咖啡、逛茶園，安吉的手作體驗也很有特色。喜歡做手工的朋友，可以走進當地的竹編工坊，跟着老匠人學點簡單的竹編技巧，一根普通的竹子，在手上纏繞、彎折，慢慢就能做出一個小竹籃、一隻小竹勺。這種親手做出東西的快樂，比打卡景點更有滋味。

傍晚與夜色 安吉的治愈時光 傍晚的安吉，是一天裏最治癒的時候。太陽慢慢西沉，金色的陽光灑在竹海上，層層疊疊的綠被染成金黃，好看又溫柔。這時候，最愜意的就是找一處露營地，搭起帳篷、生起小火爐。 目前，安吉擁有50多家露營地、超過8000個營位，從山野溪谷到村落田園，從景區周邊到民宿院落，選擇十分豐富，其中，被譽為「浙江阿勒泰」的小杭坑，更是長三角露營愛好者的熱門去處。

和朋友一起煮一鍋熱火鍋，烤幾串食材，喝點小酒，談天說地。耳邊是溪水潺潺、蟲鳴此起彼伏，抬頭是滿天繁星，沒有城市霓虹，只有山野的安靜與溫暖，慢慢地，結束「無所事事」的一天。