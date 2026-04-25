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中國
出版：2026-Apr-25 09:00
更新：2026-Apr-25 09:00

浙江景點｜安吉好去處 從竹海到咖啡店 距離杭州一小時車程

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浙江景點｜安吉好去處 從竹海到咖啡店 距離杭州一小時車程

浙江景點｜安吉好去處 從竹海到咖啡店 距離杭州一小時車程

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大家有沒有想過，去旅行也能「無所事事」？在浙江安吉，你可以這樣度過一天：清晨在竹海民宿中醒來，午後找個茶園或峽谷中的咖啡店發呆，傍晚在溪邊露營生火，等星星出來。不趕景點，而是住進一種悠然的慢節奏裏。

這座距離杭州僅一小時車程的浙北縣城，如今正是反向旅遊熱點之一，竹海、民宿、咖啡、露營、茶園，內地年輕人正用這些元素，拼出一套屬於自己的安吉山野度假方式。

文章出處：「當代中國」網站

安吉位於浙江西北部，隸屬湖州，是「中國竹鄉」。全縣竹林面積超過百萬畝，森林覆蓋率高達70%以上，如同一片綠色海洋。（圖片來源：視覺中國） 安吉溪龍鄉黃杜村是「中國白茶第一村」，萬畝茶園隨山勢起伏。（圖片來源：視覺中國）

安吉好去處 要怎麽玩？ 體驗與發呆兩不誤

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在安吉玩，從來沒有固定套路，核心就是兩個字：隨性。不用刻意追着景點跑，順着自己的心意，享受山野裏的日常。

清晨的安吉，是被鳥鳴喚醒的。不用設鬧鐘，睜眼就能看到窗外的蒼翠竹海，打開窗，滿是竹香的新鮮空氣撲進來，深吸一口，疲憊感頓時就少了大半。

要是趕上採茶季，還能跟着當地茶農上山，體驗採摘白茶的樂趣。親手摘下一芽一葉的嫩茶，再嘗試自己炒製，看着鮮葉在鐵鍋裏慢慢卷曲，待到茶成，親手泡上一杯，在氤氳的茶湯中，呼出一口長長的成就感。

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安吉黃杜村的茶田隨着山勢層層疊疊，從山腳一直蔓延到天邊，宛如一幅濃墨重彩的綠色油畫。（圖片來源：白茶原旅遊度假鄉村@小紅書） 在安吉黃杜村，不少茶園度假村都開放了白茶體驗項目。從採摘、炒製到沖泡，遊客可以親手完成一杯茶的全過程。（圖片來源：白茶原旅遊度假鄉村@小紅書） 在茶園度假村內，能品嘗以安吉白茶製作的新式茶飲料。（圖片來源：白茶原旅遊度假鄉村@小紅書） 安吉白茶，又名玉鳳茶，採摘期一般在每年4月15日至5月15日，是湖州的特色綠茶。（圖片來源：是莉莉婭啊@小紅書）

午後的時光，最適合找間咖啡店發呆。安吉的咖啡店很特別，不開在繁華街區，反而藏在茶園裏、峽谷邊、竹海間或溪水旁，像是從山野裏長出來的一樣。點一杯濃鬱醇厚的拿鐵，坐在戶外的椅子上，滿眼盡是綠意，聽着竹風颯颯、溪水潺潺，甚麼都不用想，安靜待一下午就很舒服。

上堂製作小竹籃 比打卡更現實

除了喝咖啡、逛茶園，安吉的手作體驗也很有特色。喜歡做手工的朋友，可以走進當地的竹編工坊，跟着老匠人學點簡單的竹編技巧，一根普通的竹子，在手上纏繞、彎折，慢慢就能做出一個小竹籃、一隻小竹勺。這種親手做出東西的快樂，比打卡景點更有滋味。

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午後到咖啡店，臨窗而坐，邊品嘗咖啡和輕食，邊感受安吉的愜意山野風光。（圖片來源：是Zoe@小紅書） 浙江安吉竹海深處的山野咖啡店，雨霧瀰漫，建築藏於翠竹林間，盡顯山野慢旅的鬆弛感。（圖片來源：一隻溫梨@小紅書） 浙江安吉瀑布咖啡，由余村冷水洞礦坑遺址改造而成，將原有的山溝、河道和瀑布，修建成幾咖啡館、音樂廳於一體的綜合創意空間。（圖片來源：視覺中國）

傍晚與夜色 安吉的治愈時光

傍晚的安吉，是一天裏最治癒的時候。太陽慢慢西沉，金色的陽光灑在竹海上，層層疊疊的綠被染成金黃，好看又溫柔。這時候，最愜意的就是找一處露營地，搭起帳篷、生起小火爐。

目前，安吉擁有50多家露營地、超過8000個營位，從山野溪谷到村落田園，從景區周邊到民宿院落，選擇十分豐富，其中，被譽為「浙江阿勒泰」的小杭坑，更是長三角露營愛好者的熱門去處。

小杭坑露營基地，通過生態修復，成為中國首個碳中和露營地。如今這裏既能露營野餐，也能徒步觀景，處處透着自然野趣，更因其優美的風光被譽為「浙江阿勒泰」。（圖片來源：L&A Design） 夜幕降臨，安吉小杭坑營地燈火點亮山野，星空與燈光相映，盡顯露營的治愈與浪漫。（圖片來源：L&A Design）

和朋友一起煮一鍋熱火鍋，烤幾串食材，喝點小酒，談天說地。耳邊是溪水潺潺、蟲鳴此起彼伏，抬頭是滿天繁星，沒有城市霓虹，只有山野的安靜與溫暖，慢慢地，結束「無所事事」的一天。

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這大概就是反向旅遊最迷人之處了。

延伸閲讀：去江西景德鎮「碰瓷」 年輕人到底在「碰」甚麼？｜反向旅遊

本文「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

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