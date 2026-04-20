麥當勞招牌驚變「牡丹樓」半日即被拆 原因曝光

廣州一間麥當勞分店早前掛上寫有「牡丹樓」字樣的招牌，將西式快餐店搖身一變成充滿粵式懷舊風格的「老字號」，引發網民熱議。然而，該招牌僅亮相不足一天便被撤下。

粵語諧音梗成真

事件發生於4月18日早上，位於廣州越秀區大塘街的麥當勞廣州農講所星火分店，掛上「牡丹樓」招牌正式亮相。由於「麥當勞」在粵語中與「牡丹樓」讀音相近，原本只是網絡上的玩笑說法，最終化為實體場景，瞬間引起關注。

門店內搭配紅色膠凳、大葵扇及拖鞋等元素，營造濃厚九十年代粵式懷舊氛圍，不少網民笑言「原來麥當勞真的是粵菜」，更戲稱已無法向外地朋友解釋清楚。惟至當日下午，店外「牡丹樓」牌匾已被拆除。