麥當勞招牌驚變「牡丹樓」半日即被拆 原因曝光

廣州一間麥當勞分店早前掛上寫有「牡丹樓」字樣的招牌，將西式快餐店搖身一變成充滿粵式懷舊風格的「老字號」，引發網民熱議。然而，該招牌僅亮相不足一天便被撤下。
粵語諧音梗成真
事件發生於4月18日早上，位於廣州越秀區大塘街的麥當勞廣州農講所星火分店，掛上「牡丹樓」招牌正式亮相。由於「麥當勞」在粵語中與「牡丹樓」讀音相近，原本只是網絡上的玩笑說法，最終化為實體場景，瞬間引起關注。
門店內搭配紅色膠凳、大葵扇及拖鞋等元素，營造濃厚九十年代粵式懷舊氛圍，不少網民笑言「原來麥當勞真的是粵菜」，更戲稱已無法向外地朋友解釋清楚。惟至當日下午，店外「牡丹樓」牌匾已被拆除。
店方解釋：僅屬限時宣傳
4月20日，該分店店員向《瀟湘晨報·晨視頻》記者表示，「牡丹樓」招牌屬於店方安排的快閃活動，只在活動當日展示，其後按計劃撤下。活動目的，是為配合即將於4月22日推出的新款漢堡進行宣傳。
至於廣受關注的紅膠凳、大葵扇及復古裝飾，店員強調並非臨時設置，而是門店原有設計。該分店一直主打懷舊復古風格，裝潢中本就融入大量九十年代元素，今次活動僅是配合主題加以呼應。
宣傳「黑鳳梨」漢堡 諧音「喜歡你」
有網民留意到，「牡丹樓」三字在內地已存在商標註冊。記者透過天眼查APP查詢，發現「牡丹樓」確實已被註冊為商標，涵蓋方便食品、食品、餐飲住宿及廣告銷售等類別，但商標權利人與麥當勞並無關聯。
原來今次快閃活動是為宣傳新產品「黑鳳梨」漢堡，但黑鳳梨又關「牡丹樓」甚麼事？兩者其實都是在玩廣東話諧音，「黑鳳梨」的諧音是「喜歡你」，將於本月22日推出。