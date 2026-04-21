無人機灑農藥砸死路人 操作員自首獲死者家屬原諒（示意圖，非涉事圖片）

中國多地近年來大量使用無人機從事農業相關工作，湖南一名無人機操作員因使用無人機噴農藥時，未遵守安全規範清場，在降落時意外砸死一名路過的電單車後座乘客。法院日前一審宣判，涉事男子被判關1年6個月。 去年6月發生 據《三湘都市報》引述「中國裁判文書網」消息，涉案飛手劉鵬（化名）因過失致人死亡罪被永州祁陽市人民法院判刑。劉鵬是祁陽人，經過專業培訓取得農用無人機系統操作手合格證。2025年6月26日，他應當地種田大戶陳輝（化名）的邀請，前往祁陽市八寶鎮，操作無人機為陳輝的農田噴灑農藥。

死者乘電單車無戴頭盔 無人機起飛時，劉鵬未設置安全警戒線，也沒有安排專業安全員疏散周邊人員，僅委託陳輝充當臨時安全員，協助查看道路上是否有人經過，以便無人機起降。經過一小時的噴農藥後，劉鵬在未確認周圍情況的情況下，操作無人機降落於農田旁的馬路上。降落過程中，系統提示要求確認周圍安全，但劉鵬因過度自信，未依提示確認周圍情況便點擊確認降落。此時，一輛電單車經過，無人機的飛行槳葉撞擊到機車後座乘客頭部，加上該乘客未佩戴頭盔，當場流血不止。

事發後，劉鵬立即查看傷者的情況，並協助電單車司機為傷者包紮，隨後撥打求救電話將傷者送往醫院。數日後，傷者黃某因搶救無效不幸去世。經過司法鑑定，黃某死因為重型顱腦損傷及大量出血。事件翌日，劉鵬主動到公安機關投案，如實供述自己的行為。隨後，他賠償黃某家屬的各項損失共計63萬元人民幣，並獲得家屬的諒解。 法院審理後認為，劉鵬因過失致人死亡，其行為已構成過失致人死亡罪。考慮到劉鵬自首、認罪及積極賠償等情節，最終法院依法作出一審判決：劉鵬犯過失致人死亡罪，判處有期徒刑1年6個月，緩刑2年。