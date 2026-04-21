央企高層2年前德國機場醉酒強行登機 涉隱瞞不報及政績觀扭曲被撤職

中共中央紀委辦公廳公開通報央企「中國航空器材集團」前董事長、黨委書記任宇，前總會計師、黨委委員趙保輝的違紀違法問題。2人因2年前在德國公幹期間醉酒後強行登機、事後更隱瞞不報，2人被指政績觀扭曲錯位、欺欺騙組織、侵害大眾利益等遭到處分，被撤銷黨內職務與政務撤職。

涉違規升級至頭等艙

《央視新聞》報導，事發於2024年3月21日，任宇、趙保輝等7人因公在德國法蘭克福機場回中國轉機期間，在航空公務艙休息室聚眾飲酒。趙保輝因嚴重醉酒，被中國國航服務人員拒絕登機。任宇隨即向機組人員施壓，強烈要求全團人員登機，導致航班延誤68分鐘，引發旅客投訴。且2人還違規升級至頭等艙。