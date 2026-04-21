央企高層2年前德國機場醉酒強行登機 涉隱瞞不報及政績觀扭曲被撤職

中共中央紀委辦公廳公開通報央企「中國航空器材集團」前董事長、黨委書記任宇，前總會計師、黨委委員趙保輝的違紀違法問題。2人因2年前在德國公幹期間醉酒後強行登機、事後更隱瞞不報，2人被指政績觀扭曲錯位、欺欺騙組織、侵害大眾利益等遭到處分，被撤銷黨內職務與政務撤職。
涉違規升級至頭等艙
《央視新聞》報導，事發於2024年3月21日，任宇、趙保輝等7人因公在德國法蘭克福機場回中國轉機期間，在航空公務艙休息室聚眾飲酒。趙保輝因嚴重醉酒，被中國國航服務人員拒絕登機。任宇隨即向機組人員施壓，強烈要求全團人員登機，導致航班延誤68分鐘，引發旅客投訴。且2人還違規升級至頭等艙。
任宇、趙保輝等團組成員回到中國後隱瞞事實，未如實報告情況。中國航材紀委書記唐某在了解此事後也未向組織報告。到了2026年3月，上級組織展開調查時，任宇、趙保輝等人向國務院國資委提供虛假情況，唐某對有關情況未作核實，向中央紀委國家監委駐國務院國資委紀檢監察組提供虛假情況。
通報指出，任宇、趙保輝等身為國有企業黨員領導幹部，在黨紀學習教育、深入貫徹中央八項規定精神學習教育，以及樹立和踐行正確政績觀學習教育中，均未作對照檢查，反而心存僥倖、欺瞞組織。
此外，中國國航運行中心相關人員也因未堅持原則、違反規定允許醉酒人員登機；市場營銷部人員違反規定將中國航材有關人員作為要客並優先予以升艙。相關責任人被處以黨內警告、政務降級等處分。
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